Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Орлов предложил «Зениту» замену для Караваева

    Геннадий Орлов недоволен игрой флангового защитника «Зенита» Вячеслава Караваева.

    «А как сыграл Караваев в эпизоде с голом «Ахмата»? Поразительно... Даже комментировать сложно.

    Как ты можешь позволить Садулаеву так легко себя обыграть? Караваев же неправильно располагался. Крайний защитник должен находиться вполоборота к сопернику, тогда никто между ногами мяч не прокинет!

    И потом: если от тебя уже так легко убегают, ты уж хватай его обеими руками, борись, не позволь прострелить! А Караваев просто голову опустил и обреченно поплелся назад...

    Не многовато ли ошибок со стороны Вячеслава? Ведь все мы помним, какой неаккуратный пас головой он отдал Латышонку в матче с прямым конкурентом «Краснодаром», и Кордоба его за это наказал. Ну как так?!

    Караваев несколько раз становился чемпионом страны, брал Кубок, но не растет, в мастерстве не прибавляет. Не лидер.

    Ну почему бы тогда справа не выпускать Эраковича? Он же может играть на этой позиции. Нужны бойцы в таких матчах, чтобы биться за очки.

    В Грозном удача где-то улыбнулась питерцам. Адамов забил, а у него был еще один момент. И это у правого защитника?! Почему никто не закрывал зону? А вспомните эпизод в самой концовке, когда мяч угодил в штангу. Каждый раз так везти не будет», – сказал Орлов.

    • «Зенит» закончил 1-й круг РПЛ на 2-м месте.
    • Караваев в этом сезоне провел 17 матчей без голевых действий.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Орлов оценил стремление Дзюбы сыграть за сборную России 2
    Орлов охарактеризовал игру «Зенита» в этом сезоне 7
    Орлов – о бразильском легионере «Зенита»: «Звезда поблекла» 20
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.11.2024 22:10
    Рекомендуем
    Комментарии (18)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    TIMOTHY
    1731353984
    Найди лучше замену Семаку и Караваев и другие играть станут лучше!
    Ответить
    Semenycch
    1731354216
    Орлов достал своим бредом. Эракович не фланговый игрок, он не обладает нужной скоростью и скоростной выносливостью, которые необходимы для флангового защитника. А Караваева списывать не нужно, парень еще наберет кондиции!
    Ответить
    FWSPM
    1731355249
    Что то в Караваева Денисов вселился ну ничего быстро замену найдут я очень удивлен что он еще появляется на поле
    Ответить
    andrei-sarap-yandex
    1731357134
    Мантуан лучше КАРАВАЕВА
    Ответить
    NewLife
    1731357958
    Потихоньку сходит лакировка, нанесенная сервильной прессой на блеклых игрочишек. Встаньте в ряд и приготовьтесь услышать правду, какие вы на самом деле звезды: Караваев, Клаудиньо, Горшков, Волков, Родригао, Ерохин, Артур, Барриос, Педро, Соболев, Гонду. С некоторыми уже все ясно, о других скоро узнаем. Жалко нет международных игр, это бы все ускорило. Один прекрасный футболист Вендел - это капля меда в бочке дегтя))
    Ответить
    ySS
    1731370539
    Генка - ум!)
    Ответить
    Дубина
    1731375723
    Позор бзяниту!
    Ответить
    Garrincha58
    1731380334
    Согласен с Орловым Семак не видит или не хочет видеть почему у тебя играет просто никакой Караваев почему не взять из молодёжки защитника? Я на 200 процентов уверен он хоть не опытный, а играть будет лучше кстати на другом фланге новоявленный Горшков не лучше Караваева в защите просто проходной двор. Вот и получается на обоих флангах нет надёжных защитников
    Ответить
    Борис34684
    1731380402
    Гена не переживай ты так, скоро перерыв и Миллер даст указания подчистить конкурентов. И будет вам замена Караваеву.
    Ответить
    Питерский князь
    1731392790
    Пишут про Караваева, а стыдно за срамтак. А вообще, есть Мантуан.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 