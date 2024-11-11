Орлов предложил «Зениту» замену для Караваева

Геннадий Орлов недоволен игрой флангового защитника «Зенита» Вячеслава Караваева.

«А как сыграл Караваев в эпизоде с голом «Ахмата»? Поразительно... Даже комментировать сложно.

Как ты можешь позволить Садулаеву так легко себя обыграть? Караваев же неправильно располагался. Крайний защитник должен находиться вполоборота к сопернику, тогда никто между ногами мяч не прокинет!

И потом: если от тебя уже так легко убегают, ты уж хватай его обеими руками, борись, не позволь прострелить! А Караваев просто голову опустил и обреченно поплелся назад...

Не многовато ли ошибок со стороны Вячеслава? Ведь все мы помним, какой неаккуратный пас головой он отдал Латышонку в матче с прямым конкурентом «Краснодаром», и Кордоба его за это наказал. Ну как так?!

Караваев несколько раз становился чемпионом страны, брал Кубок, но не растет, в мастерстве не прибавляет. Не лидер.

Ну почему бы тогда справа не выпускать Эраковича? Он же может играть на этой позиции. Нужны бойцы в таких матчах, чтобы биться за очки.

В Грозном удача где-то улыбнулась питерцам. Адамов забил, а у него был еще один момент. И это у правого защитника?! Почему никто не закрывал зону? А вспомните эпизод в самой концовке, когда мяч угодил в штангу. Каждый раз так везти не будет», – сказал Орлов.

«Зенит» закончил 1-й круг РПЛ на 2-м месте.

Караваев в этом сезоне провел 17 матчей без голевых действий.

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