Рианчо назвал лучший трансфер «Спартака» за последние 10 лет

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо назвал покупку Квинси Промеса лучшим трансфером клуба за последние 10 лет.

«Лучший трансфер «Спартака» за последние 10 лет? Наверное, это переход Квинси Промеса. Квинси помог клубу выиграть долгожданное чемпионство. К тому же, его выгодно продали в Испанию, а потом очень удачно вернули.

Промес уже стал легендой «Спартака», и он способен принести клубу еще много пользы», – сказал Рианчо.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, после чего был продан в «Севилью» за 21 млн евро.

В 2020-м московский клуб вернул нидерландского футболиста.

В этом сезоне Промес провел 15 матчей в РПЛ, забив 5 голов и сделав 6 ассистов.

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