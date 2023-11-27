Рианчо назвал лучший трансфер «Спартака» за последние 10 лет

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо назвал покупку Квинси Промеса лучшим трансфером клуба за последние 10 лет.

«Лучший трансфер «Спартака» за последние 10 лет? Наверное, это переход Квинси Промеса. Квинси помог клубу выиграть долгожданное чемпионство. К тому же, его выгодно продали в Испанию, а потом очень удачно вернули.

Промес уже стал легендой «Спартака», и он способен принести клубу еще много пользы», – сказал Рианчо.