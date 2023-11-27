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    • Рианчо назвал лучший трансфер «Спартака» за последние 10 лет

    Рианчо назвал лучший трансфер «Спартака» за последние 10 лет

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо назвал покупку Квинси Промеса лучшим трансфером клуба за последние 10 лет.

    «Лучший трансфер «Спартака» за последние 10 лет? Наверное, это переход Квинси Промеса. Квинси помог клубу выиграть долгожданное чемпионство. К тому же, его выгодно продали в Испанию, а потом очень удачно вернули.

    Промес уже стал легендой «Спартака», и он способен принести клубу еще много пользы», – сказал Рианчо.

    • Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, после чего был продан в «Севилью» за 21 млн евро.
    • В 2020-м московский клуб вернул нидерландского футболиста.
    • В этом сезоне Промес провел 15 матчей в РПЛ, забив 5 голов и сделав 6 ассистов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13601

      Вомбат 36 минут назад

      Да, с Промесом Спартаку повезло. И ему повезло со Спартаком. И не только в смысле уголовного преследования в Европе. В Спартаке он провел свои лучшие матчи. Это его команда.

      0
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      Рейтинг: +560

      TIMOTHY 48 минут назад

      Своих то нет в народной,вот и приютили уголовника

      1
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      Рейтинг: +2223

      LOKOfanatik19 > TIMOTHY 44 минуты назад

      Так речь же идет о трансферах, при чем тут свои?

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      Рейтинг: +560

      TIMOTHY > LOKOfanatik19 43 минуты назад

      В народной должны быть свои,точка! Иначе вы такие же как и все клубы не народные

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      Рейтинг: +1611

      Дубина > TIMOTHY 43 минуты назад

      За своим колхозом следи вася

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