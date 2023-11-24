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Черчесов ответил, деградирует ли российский футбол

24 ноября 2023, 14:28
1

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о развитии футбола в стране.

  • Россия отстранена от международного футбола.
  • Сборная проводит только товарищеские матчи.
  • Черчесов без работы с июля, когда покинул «Ференцварош».

– Одна из обсуждаемых тем – то, что наш футбол деградирует. Как вы на это смотрите?

– Абсолютно с этим не согласен. Смотрю туры, могу сравнивать. Если один-два игрока уходят, любой команде необходимо несколько месяцев, чтобы восполнить потерю.

– То есть уровень нашего чемпионата, на ваш взгляд, не упал?

– Не упал, футбол стал другим – в плане самоотдачи, зрелищности и результативности – забивается много голов. Понятно, что когда игрок уровня Кузяева или Малкома уходит, это сказывается.

– То, что не играем в еврокубках, не сказывается?

– Понятно, что это радости никакой не доставляет. Но раз ситуация такая, ее надо принять, как есть. В конце концов, в еврокубках у нас играло три-четыре команды, остальные иногда и не попадают. И что, это значит, что не надо нам играть? Надо стремиться попасть в еврокубки, когда их для нас откроют. Сейчас каждый клуб для себя должен сделать бизнес-план, как развиваться в текущих условиях, и эту ситуацию для себя правильно использовать. Мы видели матч «Зенит»«Краснодар».

Понятно, что есть нюансы – я два года смотрел европейский футбол – но по антуражу, по нерву, по самоотдаче – разницы никакой не увидел. Понятно, что если брать игрока в отдельности, индивидуально, то в каких-то моментах «Интер» или «Ювентус» нас превосходят. Поэтому перестал бы плакаться, лучше бы занялись делом каждый на своем месте, занялись собой. И каждый на своем месте делал максимум.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Черчесов Станислав
Комментарии (1)
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Evpa
1700827750
Любые санкции запада в отношении к России, будь то спорт, экономика, политика, говорят о том что запад нас боится, потому что у нас неиссякаемый потенциал во всех сферах, Россию или СССР боялись и будут бояться всегда.
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