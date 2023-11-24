Черчесов ответил, деградирует ли российский футбол

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о развитии футбола в стране.

Россия отстранена от международного футбола.

Сборная проводит только товарищеские матчи.

Черчесов без работы с июля, когда покинул «Ференцварош».

– Одна из обсуждаемых тем – то, что наш футбол деградирует. Как вы на это смотрите?

– Абсолютно с этим не согласен. Смотрю туры, могу сравнивать. Если один-два игрока уходят, любой команде необходимо несколько месяцев, чтобы восполнить потерю.

– То есть уровень нашего чемпионата, на ваш взгляд, не упал?

– Не упал, футбол стал другим – в плане самоотдачи, зрелищности и результативности – забивается много голов. Понятно, что когда игрок уровня Кузяева или Малкома уходит, это сказывается.

– То, что не играем в еврокубках, не сказывается?

– Понятно, что это радости никакой не доставляет. Но раз ситуация такая, ее надо принять, как есть. В конце концов, в еврокубках у нас играло три-четыре команды, остальные иногда и не попадают. И что, это значит, что не надо нам играть? Надо стремиться попасть в еврокубки, когда их для нас откроют. Сейчас каждый клуб для себя должен сделать бизнес-план, как развиваться в текущих условиях, и эту ситуацию для себя правильно использовать. Мы видели матч «Зенит» – «Краснодар».

Понятно, что есть нюансы – я два года смотрел европейский футбол – но по антуражу, по нерву, по самоотдаче – разницы никакой не увидел. Понятно, что если брать игрока в отдельности, индивидуально, то в каких-то моментах «Интер» или «Ювентус» нас превосходят. Поэтому перестал бы плакаться, лучше бы занялись делом каждый на своем месте, занялись собой. И каждый на своем месте делал максимум.