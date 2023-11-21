Аршавин охарактеризовал Дзагоева, завершившего карьеру в 33-летнем возрасте

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о карьере Алана Дзагоева.

– Насколько слышал, Алан получил травму серьезную. Думаю, решение завершить карьеру с этим связано.

Трудно как‑то прокомментировать то, что он часто травмировался. Значит, у него просто такая физиология.

– Дзагоева часто сравнивают по таланту с вами.

– Это сложно оценить. Но безусловно, он одаренный игрок. Хороший, умный, техничный футболист, который хорошо видит поле. Он много сделал для ЦСКА и себя.

33-летний Дзагоев наиболее известен по выступлениям за ЦСКА с 2008 по 2022 год.

Также он поиграл за «Рубин» и «ПАС Ламию».

За сборную России провел 59 матчей, забил 9 голов и сделал 8 ассистов.

Алан – 3-кратный чемпион России, 4-кратный обладатель Кубка России, 4-кратный обладатель Суперкубка России.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?