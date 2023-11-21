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    • Аршавин охарактеризовал Дзагоева, завершившего карьеру в 33-летнем возрасте

    Аршавин охарактеризовал Дзагоева, завершившего карьеру в 33-летнем возрасте

    Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о карьере Алана Дзагоева.

    – Насколько слышал, Алан получил травму серьезную. Думаю, решение завершить карьеру с этим связано.

    Трудно как‑то прокомментировать то, что он часто травмировался. Значит, у него просто такая физиология.

    – Дзагоева часто сравнивают по таланту с вами.

    – Это сложно оценить. Но безусловно, он одаренный игрок. Хороший, умный, техничный футболист, который хорошо видит поле. Он много сделал для ЦСКА и себя.

    • 33-летний Дзагоев наиболее известен по выступлениям за ЦСКА с 2008 по 2022 год.
    • Также он поиграл за «Рубин» и «ПАС Ламию».
    • За сборную России провел 59 матчей, забил 9 голов и сделал 8 ассистов.
    • Алан – 3-кратный чемпион России, 4-кратный обладатель Кубка России, 4-кратный обладатель Суперкубка России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    21.11.2023 22:55
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