Жирков отреагировал на завершение карьеры Дзагоева

Экс-футболист ЦСКА и сборной России Юрий Жирков прокомментировал решение Алана Дзагоева закончить карьеру в 33 года.
«Конечно же, Дзагоев – настоящая легенда ЦСКА и сборной России. Алан сделал очень многое для российского футбола!» – считает Жирков.
- Дзагоев наиболее известен по выступлениям за ЦСКА с 2008 по 2022 год.
- Также он поиграл за «Рубин» и «ПАС Ламию».
- За сборную России провел 59 матчей, забил 9 голов и сделал 8 ассистов.
- Алан – 3-кратный чемпион России, 4-кратный обладатель Кубка России, 4-кратный обладатель Суперкубка России.
Источник: «Чемпионат»