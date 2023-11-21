Жирков отреагировал на завершение карьеры Дзагоева

Экс-футболист ЦСКА и сборной России Юрий Жирков прокомментировал решение Алана Дзагоева закончить карьеру в 33 года.

«Конечно же, Дзагоев – настоящая легенда ЦСКА и сборной России. Алан сделал очень многое для российского футбола!» – считает Жирков.