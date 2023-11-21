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    Жирков отреагировал на завершение карьеры Дзагоева

    Экс-футболист ЦСКА и сборной России Юрий Жирков прокомментировал решение Алана Дзагоева закончить карьеру в 33 года.

    «Конечно же, Дзагоев – настоящая легенда ЦСКА и сборной России. Алан сделал очень многое для российского футбола!» – считает Жирков.

    • Дзагоев наиболее известен по выступлениям за ЦСКА с 2008 по 2022 год.
    • Также он поиграл за «Рубин» и «ПАС Ламию».
    • За сборную России провел 59 матчей, забил 9 голов и сделал 8 ассистов.
    • Алан – 3-кратный чемпион России, 4-кратный обладатель Кубка России, 4-кратный обладатель Суперкубка России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1686

      k611 2 часа назад

      Уровень футболиста не вызывает сомнений. Но слишком уж травматичный.

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