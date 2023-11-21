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    • Названы номинанты на звание лучшего игрока 2023 года по версии Globe Soccer Awards

    Названы номинанты на звание лучшего игрока 2023 года по версии Globe Soccer Awards

    Организация Globe Soccer опубликовала список номинантов на звание футболиста года.

    В него вошли Хулиан Альварес, Николо Барелла, Джуд Беллингем, Карим Бензема, Яссин Боно, Кевин Де Брюйне, Рубен Диаш, Эдерсон, Фил Фоден, Джек Грилиш, Антуан Гризманн, Илкай Гюндоган, Эрлинг Холанд, Гарри Кейн, Хвича Кварацхелия, Роберт Левандовски, Лаутаро Мартинес, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Ким Мин-Джэ, Лука Модрич, Мартин Эдегор, Андре Онана, Виктор Осимхен, Родри, Криштиану Роналду, Букайо Сака, Мохамед Салах, Бернарду Силва, Винисиус Жуниор.

    • Церемония вручения наград Globe Soccer Awards состоится 19 января 2024 года на Пальмовых островах возле побережья Дубая.
    • Премия организована Европейской ассоциацией клубов совместно с Европейской ассоциацией агентов игроков.

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    Источник: Страница Globe Soccer Awards в соцсети X

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