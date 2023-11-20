Мостового шокировало число зрителей на матче «Динамо» и 2Drots

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил рекорд посещаемости домашнего матча «Динамо» в 2023 году, который был установлен в товарищеской игре с клубом Медиалиги 2Drots и составил 22 444 зрителя.

«Я, честно говоря, в шоке. Кто эти люди, которые приходят на эти игры? Это не грустно. Просто это в какой-то степени унижает профессиональный футбол. Я не против медиафутбола, просто кто эти люди, которые приходят на такие матчи? Я вот иногда задумываюсь, кто эти люди, которые подписаны на блогеров разных? На матче было много подростков, как я понял. То есть для них условные «2Drots», блогеры, которые там, – это кумиры. То есть кумиры не те, кто отдает жизнь спорту, а те, кто все же больше чешут языком.

Я вот смотрю, как в Европе собирают стадионы. У нас же все не так. Я не против таких товарищеских матчей. Но то, что они ставят рекорды посещаемости... Уровень футбола ведь там не такой высокий. Ну, у нас так устроено. Вот играют легенды «Локо» и ЦСКА, и зрителей в два раза меньше. У нас сейчас понятия стали чуть-чуть подменные», – сказал Мостовой.

«Динамо» победило медиакоманду со счeтом 2:1.

В 2022 году бело-голубые провели на «ВТБ Арене» товарищеский матч с другим медиаклубом «Амкалом» и победили 5:0. Ту игру посетили 15 051 человек.

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