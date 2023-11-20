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  • Мостового шокировало число зрителей на матче «Динамо» и 2Drots

Мостового шокировало число зрителей на матче «Динамо» и 2Drots

20 ноября 2023, 09:17
8

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил рекорд посещаемости домашнего матча «Динамо» в 2023 году, который был установлен в товарищеской игре с клубом Медиалиги 2Drots и составил 22 444 зрителя.

«Я, честно говоря, в шоке. Кто эти люди, которые приходят на эти игры? Это не грустно. Просто это в какой-то степени унижает профессиональный футбол. Я не против медиафутбола, просто кто эти люди, которые приходят на такие матчи? Я вот иногда задумываюсь, кто эти люди, которые подписаны на блогеров разных? На матче было много подростков, как я понял. То есть для них условные «2Drots», блогеры, которые там, – это кумиры. То есть кумиры не те, кто отдает жизнь спорту, а те, кто все же больше чешут языком.

Я вот смотрю, как в Европе собирают стадионы. У нас же все не так. Я не против таких товарищеских матчей. Но то, что они ставят рекорды посещаемости... Уровень футбола ведь там не такой высокий. Ну, у нас так устроено. Вот играют легенды «Локо» и ЦСКА, и зрителей в два раза меньше. У нас сейчас понятия стали чуть-чуть подменные», – сказал Мостовой.

  • «Динамо» победило медиакоманду со счeтом 2:1.
  • В 2022 году бело-голубые провели на «ВТБ Арене» товарищеский матч с другим медиаклубом «Амкалом» и победили 5:0. Ту игру посетили 15 051 человек.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: Евро-Футбол.Ру
Россия. Премьер-лига Динамо 2DROTS Мостовой Александр
Комментарии (8)
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lejnin
1700461630
"То есть кумиры не те, кто отдает жизнь спорту, а те, кто все же больше чешут языком"...в нашем мире, Саня, те, "кто чешет языком" мотивируют на занятия тем же футболом гораздо больше, показывая, что даже если ты не попал в профессиональную команду, у тебя есть шанс играть в любимую игру, при зрителях, получая удовольствие. А вот ты, Саня, на что мотивируешь молодёжь, если во всех выступлениях у тебя кругом одно дерьмо, один ты в белом?
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evgevg13
1700462581
Зачем же выставлять напоказ свою тупизну? Ну отстал ты от нынешнего времени, сиди спокойно и сопи в платочек...
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Чермындыр
1700468425
Казалось бы, с прожитыми годами человек должен обрастать жизненным опытом, становится мудрее. Но у Мостового похоже в противовес опыту действует атрофирование мозгов. Ну и видимо они там живут в своей альтернативной реальности, в которой рос футбол - мега крутое зрелище, в котором "настоящие профессионалы" отрабатывают свою "достойную" ЗП, показывая футбольное шоу, по уровню сопоставимое с европейским.
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Исмо
1700472477
Я полностью с ним согласен, на тупых болтунов ходят((((
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DeStar
1700473059
интересно как дурачки пытаются ныть, и делают вид что не знаю причины)))) че там мостовой, поддерживал фан айди или как?
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balam
1700475291
даешь наших ребят! чем зеньку смотреть,лучше в зоопарк сходить.с дитями
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FanatSerj
1700486781
Всё банально, ну во первых там было подготовлено приличное шоу, во вторых: "В продажу поступили билеты на матч «Динамо» – 2Drots. Стоимость билетов начинается от 100 рублей." Когда в Ростове билеты от 150р начинались тоже ходило больше чем даже на Спартак. Потом стадион передали клубу и началось....от 600р и начинают прикидывать, три бакала пивка в баре в тепле или 12 банок пива 0,5 "Балтика ФК Ростов" в поддержу клуба в пятерочке.
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Владимир-Филиппов-vkontak
1700497939
Да какие там блогеры? Я уж не говорю, что само это слово ругательное, так ещё и в этом "медиа-футболе" нет никаких блогеров. Там такие же профессиональные футболисты, которым не нашлось места в первой или второй лигах. В общем, неудачники. И то, что это уродство показывают по ТВ, позор для телевизионщиков.
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