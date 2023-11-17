В РФС назвали причины отсутствия Фернандеша и Игнашевича в ретро-матче «Локомотива» и ЦСКА

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин назвал причины, по которым экс-полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш и бывший защитник красно-зеленых и ЦСКА Сергей Игнашевич не сыграют в ретро-матче. Ранее сообщалось, что они могут принять участие во встрече.

«Мануэль прислал сообщение, что по личному форс‑мажору не сможет быть. Пришлось сдавать билет. Сергей будет занят с командой [Игнашевич является главным тренером калининградской «Балтики»], идет тренировочный процесс», – сказал Терешин.