В РФС назвали причины отсутствия Фернандеша и Игнашевича в ретро-матче «Локомотива» и ЦСКА

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин назвал причины, по которым экс-полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш и бывший защитник красно-зеленых и ЦСКА Сергей Игнашевич не сыграют в ретро-матче. Ранее сообщалось, что они могут принять участие во встрече.
«Мануэль прислал сообщение, что по личному форс‑мажору не сможет быть. Пришлось сдавать билет. Сергей будет занят с командой [Игнашевич является главным тренером калининградской «Балтики»], идет тренировочный процесс», – сказал Терешин.
- Ретро-матч «Локомотива» и ЦСКА пройдет на домашнем железнодорожников 19 ноября и начнется в 19:30.
- Игра посвящена «золотому матчу» между командами, состоявшемуся в 2002 году. Руководить «Локомотивом» будет Юрий Семин, а ЦСКА возглавит Валерий Газзаев.
Источник: «Матч ТВ»