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    • В РФС назвали причины отсутствия Фернандеша и Игнашевича в ретро-матче «Локомотива» и ЦСКА

    В РФС назвали причины отсутствия Фернандеша и Игнашевича в ретро-матче «Локомотива» и ЦСКА

    Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин назвал причины, по которым экс-полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш и бывший защитник красно-зеленых и ЦСКА Сергей Игнашевич не сыграют в ретро-матче. Ранее сообщалось, что они могут принять участие во встрече.

    «Мануэль прислал сообщение, что по личному форс‑мажору не сможет быть. Пришлось сдавать билет. Сергей будет занят с командой [Игнашевич является главным тренером калининградской «Балтики»], идет тренировочный процесс», – сказал Терешин.

    • Ретро-матч «Локомотива» и ЦСКА пройдет на домашнем железнодорожников 19 ноября и начнется в 19:30.
    • Игра посвящена «золотому матчу» между командами, состоявшемуся в 2002 году. Руководить «Локомотивом» будет Юрий Семин, а ЦСКА возглавит Валерий Газзаев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    17.11.2023 10:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22491

      Cleaner 17 ноября, 11:51

      А Газзаев что, уже сбрил усы? Сдержал свое слово? Если нет, то и нечего ЦСКА тренировать.

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