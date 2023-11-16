Вратарь «Флуминенсе»: «Наркотики вошли в мою жизнь, когда мне было 15 лет»

Бразильский голкипер Родолфо Алвес, выступающий за «Оэсте» на правах аренды из «Флуминенсе», рассказал о своих проблемах с алкоголем и наркотиками в прошлом.

«Мне нужно никогда не забывать о том, через что я прошел. Если я буду думать, что этого никогда не было, что я никогда не делал того, что делал, я в конечном итоге приду к этому снова. Я должен рассказать свою историю, потому что это часть моего лечения. Это должно быть у меня в голове до конца моей жизни.

Думать, что я пережил и преодолел это? Это не совсем так. Химическая зависимость – это болезнь. Болезнь, о которой человек должен знать и быть постоянно настороже, чтобы предотвратить ее повторение.

Наркотики вошли в мою жизнь, когда мне было 15 лет. Тогда я употребил наркотики в первый раз, и во многом это произошло из-за алкоголя. Алкоголь – это легальное вещество, которое присутствует почти везде и стало воротами к кокаину, марихуане и другим наркотикам. Я был в ночном клубе в моем городе, и меня познакомили с наркотиками. Это был первый раз, когда я их употребил.

Я знаю, что отделить это от моей жизни невозможно. Я всегда открыто говорю обо всем, что я сделал, и о том, что я пережил, даже для того, чтобы помочь другим людям, у которых может возникнуть такая же проблема.

Я не спал ночами, я часто тренировался в раздавленном состоянии, потому что не спал. Я просто хотел познакомиться с алкоголем, наркотиками, вечеринками.

Это сильно повлияло на меня, когда я был в «Атлетико», мои показатели сильно упали. И во «Флуминенсе» это также было одной из причин, заставивших меня перейти на скамейку запасных.

Если бы мне удалось остаться трезвым, я мог бы добиться гораздо большего, я все еще мог бы быть в этих клубах. Искушения. Искушения, с которыми ты сталкиваешься, становятся испытанием.

Все зависит от человека. Возможно, «Атлетико» или «Флуминенсе» захотят вам помочь, но, если человек этого не захочет, он в конечном итоге пойдет ко дну. Произойдет то, что случилось со мной. Человек, который чувствует, что сбивается с пути в жизни, должен обратиться за помощью. Искать помощи у своих родителей, искать помощи у своих настоящих друзей.

Мы бываем немного ослеплены. Мы встречаем других людей, которые становятся нам близки только из-за статуса, из-за денег. Мы думаем, что все в порядке, и в конечном итоге делаем то, о чем я уже говорил.

Я знаю, что мои дети это увидят. Почитают статьи об этом. Это послужит для них предупреждением. Так что я могу предупредить их, чтобы с ними этого не случилось. Поучительный опыт», – написал Родолфо.