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    • Лантратов: «Как вы себе представляете драку Дзюбы и Пиняева?»

    Лантратов: «Как вы себе представляете драку Дзюбы и Пиняева?»

    Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов отреагировал на новость о конфликте между Артемом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.

    • Футболисты якобы подрались в раздевалке после дерби со «Спартаком» (1:1).
    • Этому предшествовала словесная перепалка на поле.
    • Дзюба и Пиняев высмеяли эти слухи, опубликовав юмористические видео в соцсетях.

    «Драка между Дзюбой и Пиняевым? Как вы себе это предоставляете? В футболе всe что угодно бывает. Но я просто не представляю, что Дзюба и Пиняев будут противостоять друг другу чисто антропометрически.

    В «Локомотиве» драк и потасовок нет», – сказал Лантратов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.11.2023 12:38
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