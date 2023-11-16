Лантратов: «Как вы себе представляете драку Дзюбы и Пиняева?»

Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов отреагировал на новость о конфликте между Артемом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.

Футболисты якобы подрались в раздевалке после дерби со «Спартаком» (1:1).

Этому предшествовала словесная перепалка на поле.

Дзюба и Пиняев высмеяли эти слухи, опубликовав юмористические видео в соцсетях.

«Драка между Дзюбой и Пиняевым? Как вы себе это предоставляете? В футболе всe что угодно бывает. Но я просто не представляю, что Дзюба и Пиняев будут противостоять друг другу чисто антропометрически.

В «Локомотиве» драк и потасовок нет», – сказал Лантратов.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?