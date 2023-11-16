Лантратов: «Как вы себе представляете драку Дзюбы и Пиняева?»

Да легко - Пиняев боднул Дзюбу "ниже пояса" и всё - ПОБЕДА !!! )))
Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов отреагировал на новость о конфликте между Артемом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.
- Футболисты якобы подрались в раздевалке после дерби со «Спартаком» (1:1).
- Этому предшествовала словесная перепалка на поле.
- Дзюба и Пиняев высмеяли эти слухи, опубликовав юмористические видео в соцсетях.
«Драка между Дзюбой и Пиняевым? Как вы себе это предоставляете? В футболе всe что угодно бывает. Но я просто не представляю, что Дзюба и Пиняев будут противостоять друг другу чисто антропометрически.
В «Локомотиве» драк и потасовок нет», – сказал Лантратов.