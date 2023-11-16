Перед матчем «Динамо» – 2DROTS выступит рэпер, которого цитировал Смолов

В субботу, 18 ноября, «Динамо» и 2DROTS проведут товарищеский матч на «ВТБ Арене». Начало – в 17:30 мск.
За час до игры на стадионе выступит рэп-исполнитель OBLADAET.
- Рэпер несколько раз участвовал в роликах 2DROTS.
- В мае 2021 года OBLADAET цитировал динамовский форвард Федор Смолов.
- «Они не ставят на меня, но я *** их», – написал тогда футболист после победы в Кубке России с «Локомотивом».
- Вероятно, это был посыл Станиславу Черчесову, не взявшему Смолова на Евро-2020.
Источник: телеграм-канал «Некласико»