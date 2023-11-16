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    • Перед матчем «Динамо» – 2DROTS выступит рэпер, которого цитировал Смолов

    Перед матчем «Динамо» – 2DROTS выступит рэпер, которого цитировал Смолов

    В субботу, 18 ноября, «Динамо» и 2DROTS проведут товарищеский матч на «ВТБ Арене». Начало – в 17:30 мск.

    За час до игры на стадионе выступит рэп-исполнитель OBLADAET.

    • Рэпер несколько раз участвовал в роликах 2DROTS.
    • В мае 2021 года OBLADAET цитировал динамовский форвард Федор Смолов.
    • «Они не ставят на меня, но я *** их», – написал тогда футболист после победы в Кубке России с «Локомотивом».
    • Вероятно, это был посыл Станиславу Черчесову, не взявшему Смолова на Евро-2020.

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    Источник: телеграм-канал «Некласико»

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    16.11.2023 09:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3491

      AZ 19 часов назад

      Динамо опустилось... товарищеский матч с клоунами проводит...

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