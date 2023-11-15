Андрей Мостовой прокомментировал драку Дзюбы и Пиняева: «В «Зените» такое случалось»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался по драке в «Локомотиве».

Футболисты «Локо» Артем Дзюба и Сергей Пиняев якобы подрались в раздевалке после дерби со «Спартаком» (1:1).

Этому предшествовала словесная перепалка на поле.

Дзюба и Пиняев высмеяли эти слухи, опубликовав юмористические видео в соцсетях.

«Драки и потасовки? Бывало и такое. Это футбол и эмоции.

Подкалывали Пиняева в сборной? Да. Я у него спрашивал – он сказал, что ничего не было. Вброс. Артeм эмоциональный игрок. В «Зените» такое случалось», – сказал Мостовой.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?