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    • Андрей Мостовой прокомментировал драку Дзюбы и Пиняева: «В «Зените» такое случалось»

    Андрей Мостовой прокомментировал драку Дзюбы и Пиняева: «В «Зените» такое случалось»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался по драке в «Локомотиве».

    • Футболисты «Локо» Артем Дзюба и Сергей Пиняев якобы подрались в раздевалке после дерби со «Спартаком» (1:1).
    • Этому предшествовала словесная перепалка на поле.
    • Дзюба и Пиняев высмеяли эти слухи, опубликовав юмористические видео в соцсетях.

    «Драки и потасовки? Бывало и такое. Это футбол и эмоции.

    Подкалывали Пиняева в сборной? Да. Я у него спрашивал – он сказал, что ничего не было. Вброс. Артeм эмоциональный игрок. В «Зените» такое случалось», – сказал Мостовой.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Чемпионат»

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    15.11.2023 15:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +69314

      portero 15 ноября, 18:34

      Артём гавно, хам и наглец - это ему помогает на поле голы забивать, но вне поля ему табло надо чистить или его яйцами в футбол поиграть, раз они такие крутые....

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      Рейтинг: +2062

      rac531 15 ноября, 17:24

      Андрей прав)
      Например, Альфонсу Радимову частенько на тренировках харю чистили)

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