Василий Березуцкий хочет купить футбольный клуб

Экс-защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий рассказал о желании стать совладельцем футбольного клуба.

Бывший футболист живет в Испании и не собирается возвращаться в Россию.

Он посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам и отказаться от государственных денег в российском футболе.

«Не мечта моя это, но точно цель. Интересная тема. В кооперации с какими-то партнeрами это вполне возможно», – заявил Березуцкий.

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