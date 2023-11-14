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    Василий Березуцкий хочет купить футбольный клуб

    Экс-защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий рассказал о желании стать совладельцем футбольного клуба.

    «Не мечта моя это, но точно цель. Интересная тема. В кооперации с какими-то партнeрами это вполне возможно», – заявил Березуцкий.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    14.11.2023 19:16
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +4758

      шахта Заполярная 14 ноября, 23:42

      Сильно нагадил коняшкам береза

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      САНЁК17 14 ноября, 22:26

      А как он много денжат хапнул ?однако:::

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57738

      MaxRnD 14 ноября, 20:41

      А ещё бы крепостных душ 200-и ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2634

      evgevg13 14 ноября, 19:29

      Понесло дебила

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +57738

      MaxRnD > evgevg13 14 ноября, 20:39

      Прямые поставки "дури" из Колумбии

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > MaxRnD 14 ноября, 21:10

      Максик дурью ты тут маешься.Тихонов сказал про Дзюбу---Этого болвана надо отправить на фронт.
      И тебя вместе с ним.Два дебила это сила.)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид > googlechromovvkontakte 14 ноября, 21:27

      А ты не Тихонова слушай , а официальных представителей МО РФ - глядишь и дэбилом будешь реже выглядеть .
      Хотя тебе идёт , дэбилом то .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57738

      MaxRnD > googlechromovvkontakte 14 ноября, 21:38

      Казахское шапито с русским кастрюлеголовым манкуртом подъехало. Тема с дурью смотрю обитателя аула живо заинтересовала ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > MaxRnD 14 ноября, 21:50

      Почему не на фронте ?

      0
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      Рейтинг: +4758

      шахта Заполярная > MaxRnD 14 ноября, 23:39

      Да это наверно зеленский поделился. Очень похожую хрень несут.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид > googlechromovvkontakte 15 ноября, 08:39

      Почему ты м.удак ?

      0
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