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    • «Штутгарт» – «Боруссия Дортмунд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 ноября 2023

    «Штутгарт» – «Боруссия Дортмунд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» и «Боруссия Дортмунд», 11 тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 ноября 2023, в 17:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Штутгарт»: Нюбель, Антон, Миттельштадт, Ито, Загаду, Штиллер, Мийо, Каразор, Фюрих, Льюелинг, Ундав.

    Главный тренер: Себастиан Хeнесс

    «Боруссия Дортмунд»: Кобель, Шлоттербек, Хуммельс, Зюле, Рюэрсон, Озкан, Забитцер, Фюллькруг, Брандт, Адейеми.

    Главный тренер: Эдин Терзич

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Штутгарт»«Боруссия Дортмунд»

    Источник: Спортбокс

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    11.11.2023 15:42
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