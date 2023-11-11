Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» и «Боруссия Дортмунд», 11 тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 ноября 2023, в 17:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Штутгарт»: Нюбель, Антон, Миттельштадт, Ито, Загаду, Штиллер, Мийо, Каразор, Фюрих, Льюелинг, Ундав.

Главный тренер: Себастиан Хeнесс

«Боруссия Дортмунд»: Кобель, Шлоттербек, Хуммельс, Зюле, Рюэрсон, Озкан, Забитцер, Фюллькруг, Брандт, Адейеми.

Главный тренер: Эдин Терзич