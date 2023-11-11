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    • «Аль-Вахда» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 ноября 2023

    «Аль-Вахда» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Вахда» против «Аль-Насра», 13-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 ноября 2023, в 21:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Аль-Вахда»: Моханд, Ахмед, Аль-Хафиш, Дуарте, Мовалад, Ансельмо, Фажр, Аль-Исса, Гудвин, Нур, Игало.

    Главный тренер: Йоргос Донис

    «Аль-Наср»: Аль-Акиди, Аль-Ганам, Аль-Амри, Аль-Фатил, Теллес, Фофана, Брозович, Гариб, Талиска, Мане, Роналду.

    Главный тренер: Луиш Каштру

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Вахда»«Аль-Наср»

    Аль-Вахда – Аль-Наср смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.11.2023 13:25
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