Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Вахда» против «Аль-Насра», 13-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 ноября 2023, в 21:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Аль-Вахда»: Моханд, Ахмед, Аль-Хафиш, Дуарте, Мовалад, Ансельмо, Фажр, Аль-Исса, Гудвин, Нур, Игало.

Главный тренер: Йоргос Донис

«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Аль-Ганам, Аль-Амри, Аль-Фатил, Теллес, Фофана, Брозович, Гариб, Талиска, Мане, Роналду.

Главный тренер: Луиш Каштру

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Вахда» – «Аль-Наср»

Матч можно посмотреть на ОККО.

Также игру будет транслировать «Фонбет».