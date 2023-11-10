Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Лига Европы. «Арис» разгромно проиграл «Бетису», несмотря на гол Кокорина; «Аталанта» с Миранчуком победила «Штурм» и другие результаты

    Лига Европы. «Арис» разгромно проиграл «Бетису», несмотря на гол Кокорина; «Аталанта» с Миранчуком победила «Штурм» и другие результаты

    Завершился четвертый тур группового этапа Лиги Европы.

    «Марсель», «Вест Хэм» и «Аталанта» одержали победы. Алексей Миранчук почти весь матч со «Штурмом» провел в запасе, появившись на поле только на 86-й минуте.

    «Арис» в гостях потерпел крупное поражение от «Бетиса». Александр Кокорин вышел на замену на 76-й минуте и через восемь минут забил.

    Лига Европы. Группа A. 4-й тур

    Вест Хэм (Англия) – Олимпиакос (Греция) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Пакета, 72.

    Лига Европы. Группа B. 4-й тур

    АЕК (Греция) – Марсель (Франция) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мбемба, 25; 0:2 – Сарр, 90+3.

    Лига Европы. Группа C. 4-й тур

    Бетис (Испания) – Арис (Кипр) – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Иглесиас, 34; 2:0 – Руйбаль, 64; 3:0 – Рока, 79; 3:1 – Кокорин, 84; 4:1 – Абде, 90+4.

    Лига Европы. Группа D. 4-й тур

    Аталанта (Италия) – Штурм (Австрия) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Джимсити, 50.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Новости по теме
    Клоппу на пресс-конференции мешали выкрики фанатов «Тулузы»
    Петржела высказался об уровне игроков РПЛ на примере Миранчука 5
    Лунев получил травму колена в матче Лиги Европы
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:01
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+