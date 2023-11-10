Лига Европы. «Арис» разгромно проиграл «Бетису», несмотря на гол Кокорина; «Аталанта» с Миранчуком победила «Штурм» и другие результаты

Завершился четвертый тур группового этапа Лиги Европы.

«Марсель», «Вест Хэм» и «Аталанта» одержали победы. Алексей Миранчук почти весь матч со «Штурмом» провел в запасе, появившись на поле только на 86-й минуте.

«Арис» в гостях потерпел крупное поражение от «Бетиса». Александр Кокорин вышел на замену на 76-й минуте и через восемь минут забил.

Лига Европы. Группа A. 4-й тур

Вест Хэм (Англия) – Олимпиакос (Греция) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Пакета, 72.

Лига Европы. Группа B. 4-й тур

АЕК (Греция) – Марсель (Франция) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Мбемба, 25; 0:2 – Сарр, 90+3.

Лига Европы. Группа C. 4-й тур

Бетис (Испания) – Арис (Кипр) – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Иглесиас, 34; 2:0 – Руйбаль, 64; 3:0 – Рока, 79; 3:1 – Кокорин, 84; 4:1 – Абде, 90+4.

Лига Европы. Группа D. 4-й тур

Аталанта (Италия) – Штурм (Австрия) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Джимсити, 50.

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