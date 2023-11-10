Луческу раскрыл подробности своего ухода из киевского «Динамо»

Мирча Луческу назвал причину своей отставки с поста главного тренера киевского «Динамо».

«По окончании встречи с «Шахтером» (0:1) я был очень эмоционален, удерживать все в себе было невозможно. Поэтому я сказал: «хватит, я заканчиваю».

В «Динамо» проработал три года, 15 лет в общей сложности на Украине. Этого достаточно. Так что вот вся правда.

Сейчас я дома, в Бухаресте. Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне. Крайне сложно играть в футбол без болельщиков, финансовой поддержки, спонсоров, рекламы. Выступать только молодежью из академии...

В любом случае я пытался сохранить футбол в своей жизни. Это самое важное даже в такой сложной ситуации», – сказал Луческу.