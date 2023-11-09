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    78-летний Луческу сделал заявление о своем будущем

    Мирча Луческу отреагировал на новость о завершении тренерской карьеры.

    «Это вранье! Я ушел из киевского «Динамо», но не из профессионального футбола. Это было скорее что-то очень эмоциональное.

    Никогда в жизни я не проигрывал в трех матчах подряд. Месяц назад мы были первыми с отрывом в шесть очков от «Шахтера». Позже, к сожалению, случилось то, что случилось», – сказал Луческу.

    • Сообщалось о переговорах румынского специалиста с «Бешикташем».
    • Луческу работал в России с «Зенитом».
    • Большую часть карьеры он провел в «Шахтере» (2004-2016).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.11.2023 23:44
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    Комментарии1
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    • ...
      Рейтинг: +12

      Горловский 11 часов назад

      Вас заклинило? Все заголовки о Луческу начинаются: "78-летний Луческу..."
      При чём тут его возраст?

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