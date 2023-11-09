78-летний Луческу сделал заявление о своем будущем

Мирча Луческу отреагировал на новость о завершении тренерской карьеры.
«Это вранье! Я ушел из киевского «Динамо», но не из профессионального футбола. Это было скорее что-то очень эмоциональное.
Никогда в жизни я не проигрывал в трех матчах подряд. Месяц назад мы были первыми с отрывом в шесть очков от «Шахтера». Позже, к сожалению, случилось то, что случилось», – сказал Луческу.
- Сообщалось о переговорах румынского специалиста с «Бешикташем».
- Луческу работал в России с «Зенитом».
- Большую часть карьеры он провел в «Шахтере» (2004-2016).
Источник: «Спорт-Экспресс»