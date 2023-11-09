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78-летний Луческу сделал заявление о своем будущем

9 ноября 2023, 23:44
1

Мирча Луческу отреагировал на новость о завершении тренерской карьеры.

«Это вранье! Я ушел из киевского «Динамо», но не из профессионального футбола. Это было скорее что-то очень эмоциональное.

Никогда в жизни я не проигрывал в трех матчах подряд. Месяц назад мы были первыми с отрывом в шесть очков от «Шахтера». Позже, к сожалению, случилось то, что случилось», – сказал Луческу.

  • Сообщалось о переговорах румынского специалиста с «Бешикташем».
  • Луческу работал в России с «Зенитом».
  • Большую часть карьеры он провел в «Шахтере» (2004-2016).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Украина. Премьер-лига Динамо К Луческу Мирча
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Горловский
1699567353
Вас заклинило? Все заголовки о Луческу начинаются: "78-летний Луческу..." При чём тут его возраст?
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