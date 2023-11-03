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    • 78-летний Луческу покинул «Динамо» К и закончил карьеру: «Всему приходит конец – любви, жизни»

    78-летний Луческу покинул «Динамо» К и закончил карьеру: «Всему приходит конец – любви, жизни»

    Главный тренер украинского «Динамо» Мирча Луческу подал в отставку.

    Это случилось после поражения от «Шахтера» в 13-м туре УПЛ (0:1).

    «Хочу сказать, что я посвятил украинскому футболу 15 лет. На этом я решил закончить карьеру. Это была последняя игра. Я попрощался со своими футболистами, с футболистами «Шахтера». Спасибо вам всем. Хотелось бы закончить по-другому, но всему приходит конец – и футбольной карьере, и любви, и жизни. У всего есть начало и конец», – сказал Луческу.

    • 78-летний румын проработал в Киеве 3 года.
    • Он приводил «Динамо» к чемпионству.
    • Больше всего трофеев в карьере Луческу выиграл с «Шахтером» (2004-2016 годы).

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.11.2023 20:35
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    Комментарии12
    ...
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      Рейтинг: +12

      Горловский 4 ноября, 19:06

      Лучший тренер Шахтёра за всю историю. Кубок УЕФА!
      А также, - 8 чемпионств, 6 кубков и 7 суперкубков. Всего 22 титула!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      Горловский > Горловский 4 ноября, 19:12

      Был ещё два месяца назад вторым по количеству всех титулов 35, сразу после Фергюсона. Сейчас со второго места его сместил Гвардиола.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2470

      Fialet 3 ноября, 22:19

      У каклов ещё и чемпионат идёт? Не, это не вай на, это явный договорняк. А простые люди, которых мобилизовали, стали разменной монетой.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13

      Иван-Иванов-google > Fialet 5 ноября, 21:07

      Твой гнилой чемпионат вобще никому не нужнен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17243

      Алексей З 3 ноября, 22:09

      Яркий след оставил в Украине. Респект.
      78 - пора и отдохнуть !

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 3 ноября, 21:58

      Так он как будто в питерской помойке был, или я что то не то......, а почему о помойке не вспомнил, или помойка она и есть помойка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2026

      Таврида 3 ноября, 21:01

      "Прощайте, чубатые пиарасы" - сказал на прощанье Луческу.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte > Таврида 3 ноября, 21:45

      Козлик, почему не на фронте ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2026

      Таврида > googlechromovvkontakte 4 ноября, 02:53

      Абассать твою харю каждый день - моя обязанность.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13

      Иван-Иванов-google > Таврида 5 ноября, 21:06

      Ты чмошник только обоссаться можешь

      1
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      ...
      Рейтинг: +2026

      Таврида > Иван-Иванов-google 5 ноября, 21:14

      Бугага, дырявый опущенец с параши закукарекал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte 3 ноября, 20:57

      78 лет. Много повидал.Многое сделал. Респект Мирча Луческу.

      4
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