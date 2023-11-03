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  • 78-летний Луческу покинул «Динамо» К и закончил карьеру: «Всему приходит конец – любви, жизни»

78-летний Луческу покинул «Динамо» К и закончил карьеру: «Всему приходит конец – любви, жизни»

3 ноября 2023, 20:35
7

Главный тренер украинского «Динамо» Мирча Луческу подал в отставку.

Это случилось после поражения от «Шахтера» в 13-м туре УПЛ (0:1).

«Хочу сказать, что я посвятил украинскому футболу 15 лет. На этом я решил закончить карьеру. Это была последняя игра. Я попрощался со своими футболистами, с футболистами «Шахтера». Спасибо вам всем. Хотелось бы закончить по-другому, но всему приходит конец – и футбольной карьере, и любви, и жизни. У всего есть начало и конец», – сказал Луческу.

  • 78-летний румын проработал в Киеве 3 года.
  • Он приводил «Динамо» к чемпионству.
  • Больше всего трофеев в карьере Луческу выиграл с «Шахтером» (2004-2016 годы).

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Источник: «Чемпионат»
Украина. Премьер-лига Румыния. Лига I Шахтер Динамо К Луческу Мирча
Комментарии (7)
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Таврида
1699034463
"Прощайте, чубатые пиарасы" - сказал на прощанье Луческу.
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Fialet
1699039144
У каклов ещё и чемпионат идёт? Не, это не вай на, это явный договорняк. А простые люди, которых мобилизовали, стали разменной монетой.
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Горловский
1699113971
Лучший тренер Шахтёра за всю историю. Кубок УЕФА! А также, - 8 чемпионств, 6 кубков и 7 суперкубков. Всего 22 титула!
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