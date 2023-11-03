78-летний Луческу покинул «Динамо» К и закончил карьеру: «Всему приходит конец – любви, жизни»

Главный тренер украинского «Динамо» Мирча Луческу подал в отставку.
Это случилось после поражения от «Шахтера» в 13-м туре УПЛ (0:1).
«Хочу сказать, что я посвятил украинскому футболу 15 лет. На этом я решил закончить карьеру. Это была последняя игра. Я попрощался со своими футболистами, с футболистами «Шахтера». Спасибо вам всем. Хотелось бы закончить по-другому, но всему приходит конец – и футбольной карьере, и любви, и жизни. У всего есть начало и конец», – сказал Луческу.
- 78-летний румын проработал в Киеве 3 года.
- Он приводил «Динамо» к чемпионству.
- Больше всего трофеев в карьере Луческу выиграл с «Шахтером» (2004-2016 годы).
Источник: «Чемпионат»