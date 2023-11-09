Анчелотти побил рекорд Фергюсона

Карло Анчелотти стал абсолютным рекордсменом по победам в матчах ЛЧ в качестве тренера.

В среду «Реал» дома разгромил «Брагу» (3:0).

Анчелотти-тренер выиграл 116-ю встречу в главном еврокубке.

Итальянец установил новый рекорд по числу побед за всю историю турнира, опередив Алекса Фергюсона.

Анчелотти превзошел достижение шотландца именно в Лиге чемпионов еще год назад, а сейчас обогнал его и с учетом игр Кубка чемпионов, который проводился до 1992 года.

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