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    Хави прокомментировал поражение «Барселоны» от «Шахтера»

    Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги проигранного матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера».

    • Команды играли в Гамбурге.
    • «Шахтер» победил со счетом 1:0.
    • «Барса» за весь матч один раз пробила в створ ворот соперника.

    «Мы достигли низшей точки по игре, потерям, работе с мячом, атакующим действиям. Это один из худших матчей за последние годы.

    Мы в плохой ситуации, надо это признать. Плюс в том, что ничего еще не потеряно. И мы зависим во многом от самих себя.

    Следующий матч в ЛЧ – против «Порту» дома. Тогда мы математически можем добиться выхода в плей-офф», – сказал Хави.

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    Источник: Marca

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    08.11.2023 00:10
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +8891

      nik55 8 ноября, 08:56

      скажи проще-----просто слили бандерлогам

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1419

      САНЁК17 8 ноября, 07:14

      Ля ля ля, в итоге наложили

      1
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