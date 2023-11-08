Хави прокомментировал поражение «Барселоны» от «Шахтера»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги проигранного матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера».
- Команды играли в Гамбурге.
- «Шахтер» победил со счетом 1:0.
- «Барса» за весь матч один раз пробила в створ ворот соперника.
«Мы достигли низшей точки по игре, потерям, работе с мячом, атакующим действиям. Это один из худших матчей за последние годы.
Мы в плохой ситуации, надо это признать. Плюс в том, что ничего еще не потеряно. И мы зависим во многом от самих себя.
Следующий матч в ЛЧ – против «Порту» дома. Тогда мы математически можем добиться выхода в плей-офф», – сказал Хави.
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Источник: Marca