Хави прокомментировал поражение «Барселоны» от «Шахтера»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги проигранного матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера».

Команды играли в Гамбурге.

«Шахтер» победил со счетом 1:0.

«Барса» за весь матч один раз пробила в створ ворот соперника.

«Мы достигли низшей точки по игре, потерям, работе с мячом, атакующим действиям. Это один из худших матчей за последние годы.

Мы в плохой ситуации, надо это признать. Плюс в том, что ничего еще не потеряно. И мы зависим во многом от самих себя.

Следующий матч в ЛЧ – против «Порту» дома. Тогда мы математически можем добиться выхода в плей-офф», – сказал Хави.

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