Объявлен состав сборной России на ноябрьский сбор

Лучше бы на кубок играли бы. Да и тур в первенстве можно было провести. Для чего эта пародия на учебно-тренировочный сбор? С кубинцами можно и прямо с вокзала сыграть.
Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным вызвал на ноябрьский сбор национальной команды 29 футболистов.
Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив»), Артур Нигматуллин («Пари НН»), Андрей Лунев («Карабах»).
Защитники: Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов (оба – «Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Александр Сильянов («Локомотив»), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба – «Крылья Советов»), Евгений Харин («Ахмат»).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский («Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Андрей Мостовой («Зенит»).
Нападающие: Александр Соболев («Спартак»), Иван Сергеев («Зенит»), Федор Чалов (ЦСКА).
- Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнется в Новогорске 13 ноября.
- 20 ноября сборная сыграет товарищеский матч в Волгограде с Кубой на «Волгоград Арене». Он начнется в 19:30 мск.
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