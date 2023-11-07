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    Объявлен состав сборной России на ноябрьский сбор

    Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным вызвал на ноябрьский сбор национальной команды 29 футболистов.

    Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив»), Артур Нигматуллин («Пари НН»), Андрей Лунев («Карабах»).

    Защитники: Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов (оба – «Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Александр Сильянов («Локомотив»), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба – «Крылья Советов»), Евгений Харин («Ахмат»).

    Полузащитники: Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский («Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Андрей Мостовой («Зенит»).

    Нападающие: Александр Соболев («Спартак»), Иван Сергеев («Зенит»), Федор Чалов (ЦСКА).

    • Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнется в Новогорске 13 ноября.
    • 20 ноября сборная сыграет товарищеский матч в Волгограде с Кубой на «Волгоград Арене». Он начнется в 19:30 мск.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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    07.11.2023 15:25
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1683

      SLADE2019 8 ноября, 11:26

      Лучше бы на кубок играли бы. Да и тур в первенстве можно было провести. Для чего эта пародия на учебно-тренировочный сбор? С кубинцами можно и прямо с вокзала сыграть.

      0
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      Рейтинг: -75

      Скай 8 ноября, 07:37

      а отбросы бЗдИнитовские там наХ?

      0
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      Рейтинг: +11853

      alex1951 8 ноября, 03:03

      Мужики ,успокойтесь! Пока Россию не ввернут в Европу ,это все полная Х...я,..
      И Карпуша не виноват,что в это гнилое время попал!

      2
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      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 7 ноября, 22:56

      Ну хоть эти согласились играть, думаю. что Головин забил на это приедет отдыхать, нападение сильнейшее, а по другим посмотрим

      0
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      Рейтинг: +1606

      k611 7 ноября, 20:52

      Головин опять отмажется от игр в сборной.

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      Рейтинг: +14

      Vader22 > k611 8 ноября, 17:51

      И правильно сделает

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      Рейтинг: +2470

      Fialet 7 ноября, 19:30

      Ну и какого хрена Каловина вызывать, он опять скажет, что у него травма. Карпин себя не уважает. Следующий шаг - вызвать Цзюпу.

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      Рейтинг: +639

      Цугундeр 7 ноября, 15:52

      Хааа. Ростову поубавилось. Пора идти в атаку в РПЛ.) Валера не прост.
      А все недоумевают по Лунёву и по кучке спартаковцев , сбившихся в кучу в Тарасовке и категорически не хотящих терять трёхразовое питание со сладким компотом (к тому же).

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      Рейтинг: +15078

      Skull_Boy 7 ноября, 15:42

      Что там делают красно-белый хлам, лавочники-защеканы из Зенита и дыра Лунев

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      Рейтинг: +17247

      Алексей З > Skull_Boy 7 ноября, 16:01

      Кого вы хотели там увидеть , кто "тащит" свои команды ?
      Лидеры РПЛ на легионерах вылезают , а остальное действительно хлам.

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      Рейтинг: +7111

      Давид59 > Skull_Boy 7 ноября, 19:29

      Сергеев и Мостовой - лавочники?

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