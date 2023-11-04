Стали известны стартовые составы на матч 14 тура РПЛ, в котором сыграют «Ахмат» и «Факел». Игра состоится 4 ноября, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ахмат»: Гиорги Шелия, Мирослав Богосавац, Дарко Тодорович, Ясмин Челикович, Артем Тимофеев, Иван Олейников, Бернард Бериша, Антон Швец, Камило, Владимир Ильин, Мохамед Конате.

Главный тренер: Мирослав Ромащенко

«Факел»: Александр Беленов, Федор Кудряшов, Сергей Брызгалов, Василий Черов, Владислав Мастерной, Руслан Магаль, Ильнур Альшин, Вячеслав Якимов, Ираклий Квеквескири, Евгений Марков, Хызыр Аппаев.

Главный тренер: Сергей Ташуев