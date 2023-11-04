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    • «Ахмат» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2023

    «Ахмат» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» и «Факел», 14-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 ноября 2023, в 16:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Ахмат»: Гиорги Шелия, Мирослав Богосавац, Дарко Тодорович, Ясмин Челикович, Артем Тимофеев, Иван Олейников, Бернард Бериша, Антон Швец, Камило, Владимир Ильин, Мохамед Конате.

    Главный тренер: Мирослав Ромащенко

    «Факел»: Александр Беленов, Федор Кудряшов, Сергей Брызгалов, Василий Черов, Владислав Мастерной, Руслан Магаль, Ильнур Альшин, Вячеслав Якимов, Ираклий Квеквескири, Евгений Марков, Хызыр Аппаев.

    Главный тренер: Сергей Ташуев

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ахмат» – «Факел»

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    Источник: Спортбокс

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    04.11.2023 14:37
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