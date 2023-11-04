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    Кудряшова госпитализировали после матча с «Ахматом»

    Защитник «Факела» Федор Кудряшов получил травму головы в матче 14-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1).

    «Федора увезли в больницу, обследуют его. Возможно, у него сотрясение мозга, а возможно даже, что перелом», – сообщил главный тренер воронежцев Сергей Ташуев.

    • Кудряшов столкнулся с соперником головой на 55-й минуте.
    • Игрок в команде с лета.
    • 36-летний Кудряшов стоит 150 тысяч евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.11.2023 19:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13508

      Вомбат 4 ноября, 21:38

      Небольшой сотряс и челюсть сломана в одном месте без смещения. Так что все с ним будет хорошо. Но плечи у Конате, похоже, железные.

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      Рейтинг: +10

      Cesser1 4 ноября, 21:26

      Заработок на Спортивных Событиях!!
      Информация Не Прогнозы (Инфо 100% Инсайды)
      Поставили - Выиграли
      Высокие Кф!!
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      Рейтинг: +1606

      k611 4 ноября, 20:23

      Здоровья игроку!

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