Кудряшова госпитализировали после матча с «Ахматом»

Небольшой сотряс и челюсть сломана в одном месте без смещения. Так что все с ним будет хорошо. Но плечи у Конате, похоже, железные.
Защитник «Факела» Федор Кудряшов получил травму головы в матче 14-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1).
«Федора увезли в больницу, обследуют его. Возможно, у него сотрясение мозга, а возможно даже, что перелом», – сообщил главный тренер воронежцев Сергей Ташуев.
- Кудряшов столкнулся с соперником головой на 55-й минуте.
- Игрок в команде с лета.
- 36-летний Кудряшов стоит 150 тысяч евро.