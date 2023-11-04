Кудряшова госпитализировали после матча с «Ахматом»

Защитник «Факела» Федор Кудряшов получил травму головы в матче 14-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1).

«Федора увезли в больницу, обследуют его. Возможно, у него сотрясение мозга, а возможно даже, что перелом», – сообщил главный тренер воронежцев Сергей Ташуев.