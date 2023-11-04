Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Губернатор объяснил, за счет чего «Факел» победил «Ахмат»

    Губернатор Воронежской области Александр Гусев высказался по матчу 14-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Факелом» (1:2).

    • Воронежцы вырвали победу на 90-й минуте.
    • Они проигрывали после 1-го тайма.
    • «Факел» идет на 9-м месте.

    «Волевая победа «Факела», которая прекрасно отражает характер нашей команды. Да, не все получалось в первом тайме, но тренерский штаб явно нашел правильные слова в раздевалке. Красивые голы, надeжная игра в обороне, и Воронеж ликует!» – написал Гусев.

    Новости по теме
    Мостовой оценил кандидатов на вылет из РПЛ
    Появилось расписание матчей РПЛ до конца года
    Появились фото нового стадиона «Факела» – его сдадут в 2024 году 8
    Источник: телеграм-канал Александра Гусева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.11.2023 19:23
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Cesser1 4 ноября, 21:27

      Заработок на Спортивных Событиях!!
      Информация Не Прогнозы (Инфо 100% Инсайды)
      Поставили - Выиграли
      Высокие Кф!!
      В Интернете такой Информации не найти (100% Инсайд на проверку)


      Пишите;

      [email protected]

      (Почту Записывайте Сразу)

      1 0 0 % ;

      Футбол Германия 22:30
      Гамбург - Магдебург
      Первый Тайм Тотал Больше 1,5
      Кф 2,00

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 4 ноября, 20:15

      Воронеж ликует точно,но вам же просто свезло что в концовке забили

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +379

      Правдоруб100 > TIMOTHY 5 ноября, 00:19

      Ещё древние говорили, что везёт сильнейшим! Так что неуместное высказывание....

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+