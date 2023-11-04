Губернатор объяснил, за счет чего «Факел» победил «Ахмат»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев высказался по матчу 14-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Факелом» (1:2).

Воронежцы вырвали победу на 90-й минуте.

Они проигрывали после 1-го тайма.

«Факел» идет на 9-м месте.

«Волевая победа «Факела», которая прекрасно отражает характер нашей команды. Да, не все получалось в первом тайме, но тренерский штаб явно нашел правильные слова в раздевалке. Красивые голы, надeжная игра в обороне, и Воронеж ликует!» – написал Гусев.