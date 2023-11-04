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    Ромащенко извинился после поражения от «Факела»

    Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко извинился перед фанатами после поражения от «Факела» в 14-м туре РПЛ (1:2).

    • Грозненцы забили первыми.
    • Ромащенко в команде с августа.
    • «Ахмат» – в зоне переходных матчей РПЛ.

    «Во‑первых, я хотел бы извиниться перед болельщиками. Команда… не знаю. За то качество футбола, в кавычках, которое мы показали. Я прекрасно понимаю и отдаю отчет, что есть негативная полоса, в которую попала команда. И это давит на игроков, это сказывается. Тем не менее мы нацеливали игроков на то, что есть самолюбие, клуб и болельщики. Эту ситуацию надо переламывать. Достать и выжить из себя не 100, не 200, а максимум процентов, чтобы перетерпеть. Только таким образом сможем перебороть эту ситуацию.

    Не могу упрекнуть команду в том, что она не хотела. Но что‑то надломлено. Я не знаю, что. Сложно найти причины. Мы пытаемся, ищем, но пока не находим. Еще раз прошу прощения у президента клуба, руководства и всех болельщиков», – сказал Ромащенко.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.11.2023 19:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Cesser1 4 ноября, 21:28

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