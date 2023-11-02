Самедов назвал единственного российского игрока, соответствующего европейскому уровню

Бывший полузащитник сборной России, «Спартака», «Локомотива» и «Динамо» Александр Самедов выразил мнение, что единственным российским футболистом, соответствующим европейскому уровню, является хавбек «Монако» Александр Головин.

«Кто из российских игроков соответствует европейскому уровню? Только Александр Головин. Он здорово выступает за «Монако», уже не первый год в Европе. Да и в сборной, когда он выходит на поле, его класс очевиден.

Почему Алексею Миранчуку не удается закрепиться в «Аталанте»? Сложно сказать. Леша большой мастер, но, к сожалению, что-то у него не получается. Хотя в прошлом сезоне он неплохо себя проявил в «Торино». Однако в «Аталанте» сами видите – у него нет шансов себя показать», – сказал Самедов.

Головин в нынешнем сезоне сыграл 9 матчей в Лиге 1, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Он был признан самым ценным игроком «Монако» в сентябре и октябре.

Алексей Миранчук провел в текущем сезоне 3 матча за «Аталанту» в серии A и 1 игру в Лиге Европы.

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