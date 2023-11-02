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    • Самедов назвал единственного российского игрока, соответствующего европейскому уровню

    Самедов назвал единственного российского игрока, соответствующего европейскому уровню

    Бывший полузащитник сборной России, «Спартака», «Локомотива» и «Динамо» Александр Самедов выразил мнение, что единственным российским футболистом, соответствующим европейскому уровню, является хавбек «Монако» Александр Головин.

    «Кто из российских игроков соответствует европейскому уровню? Только Александр Головин. Он здорово выступает за «Монако», уже не первый год в Европе. Да и в сборной, когда он выходит на поле, его класс очевиден.

    Почему Алексею Миранчуку не удается закрепиться в «Аталанте»? Сложно сказать. Леша большой мастер, но, к сожалению, что-то у него не получается. Хотя в прошлом сезоне он неплохо себя проявил в «Торино». Однако в «Аталанте» сами видите – у него нет шансов себя показать», – сказал Самедов.

    • Головин в нынешнем сезоне сыграл 9 матчей в Лиге 1, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.
    • Он был признан самым ценным игроком «Монако» в сентябре и октябре.
    • Алексей Миранчук провел в текущем сезоне 3 матча за «Аталанту» в серии A и 1 игру в Лиге Европы.

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    Источник: «Российская газета»

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    02.11.2023 17:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10444

      САДЫЧОК 2 ноября, 17:51

      Да какой у этого Головина уровень?!
      Навешивает вникуда !Абсолютно средний футболист, например Зиньковский в разы сильнее , полезнее , с пасом , дриблингом , ударом и самое важное энергичный с продвижением вперед а не топтанием на месте обводя всех и себя, как Головин.

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      Рейтинг: +5405

      Ziklop > САДЫЧОК 2 ноября, 18:18

      в футболе не всё зависит от самого игрока, если проблема с тренером и партнерами в плане видения игры , то надо менять команду.
      либо быть супером и тупо тянуть на себя.

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      Рейтинг: +4451

      mutabor0992 > Ziklop 2 ноября, 22:03

      Менять команду?Дык его и в Монако по блату взяли.

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      Рейтинг: +1483

      Дубина 2 ноября, 17:09

      А дзюбиньо??

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      Рейтинг: +709

      Alemann > Дубина 2 ноября, 19:19

      Это даже не смешно. Если ты считаешь Дзюбу соответствующим европейскому уровню, то по умственным качествам прекрасно соответствуешь своему нику ;)

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