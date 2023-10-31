Месси выбирает между двумя должностями после завершения карьеры

Лионель Месси уже решил, чем займется, когда закончит профессиональную карьеру.

Он готов вернуться в «Барселону» и стать спортивным директором клуба.

Также 36-летний футболист хочет получить должность технического директора сборной Аргентины. Это его приоритет.

В понедельник вечером Месси стал 8-кратным обладателем «Золотого мяча».

В декабре он стал чемпионом мира с аргентинской сборной.

За «Барсу» форвард выступал большую часть карьеры, сейчас он играет за «Интер Майами».

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