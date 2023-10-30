Агент Селюк рассказал о будущем Конате в «Ахмате»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, сообщил, что его подопечный не будет продлевать контракт с грозненским клубом. Также он рассказал, какие клубы проявляют интерес к футболисту.

«Три итальянских клуба заинтересованы в Конате. Скажем так, из серединки Серии A. Конкретный ли это интерес? Конечно, но клубы не могут платить. Дело в том, что «Ахмат» находится под санкциями и есть проблема выплат денег. «Ахмат» же его бесплатно не отпустит, а им выплатить не могут.

Контракт заканчивается уже летом? Да, но мы бы хотели, чтобы «Ахмат» тоже заработал денег. Летом «Ахмат» отказался от продажи Конате в египетский «Аль-Ахли», который каждый год играет на клубном чемпионате мира. Серьезный клуб. Понятно, что есть интерес из Турции, но турецкие клубы не платят за трансфер. Большой список желающих.

Из «Ахмата» перейти в Европу практически невозможно. Если только через какую-то страну. Мы же видели, как Хвича переходил в «Наполи». Два санкционных клубы – «Ахмат» и ЦСКА. В связи с этим, почему я думаю, что Медина и Карраскаль перешли в «Спартак» и «Динамо».

Речи о продлении контракта не идет. Я надеюсь, в январе клубы сделают предложение, которые устроят «Ахмат». Летом предложения были, но «Ахмат» отклонил, так как хотели, чтобы Конате остался. Потому что был маленький период времени и было непросто найти замену. Я думаю, если «Ахмат» хочет получить деньги, то это нужно делать в январе. Но это уже будет непросто. Может какой-то российский клуб из топ-5.

От «Локомотива» интерес есть, но, как я понимаю, им обозначили одну сумму, но в январе сумма будет более адекватная, скажем так. Возможно что-то и сложится. Все зависит от «Ахмата». Они тоже могут сказать, чтобы он играл до мая, тогда уйдет свободным агентом. Есть и два испанских клуба – очень хорошие клубы. Но все упирается в деньги. Если бы он сейчас был свободен или «Ахмат» отпустил, то я мог бы хоть завтра подписать его в испанский клуб, естественно, высшей лиги», – сказал Селюк.