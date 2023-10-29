Калинин из «Факела» ответил Зареме – она раскритиковала поле в Воронеже

"обычное поле – зелeное, ровное"
Не, Игорёк поле мокрое, перенасыщенное водой, а значит вязкое, на котором играть гораздо тяжелее, чем на искусственном газоне. У кого силёнок побольше, тот и победил. Физическое состояние это не хухры-мухры.
Защитник «Факела» Игорь Калинин после матча 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0) ответил на заявление Заремы Салиховой.
- Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна раскритиковала воронежское поле.
- То же самое после матча сделали игроки «Спартака».
- У «Спартака» 4 выездных поражения в РПЛ подряд.
«Слова Заремы про поле? Да обычное поле – зелeное, ровное. Для всех одинаковое. Как она может по телеку смотреть и говорить? Пускай Зарема выйдет на поле и сыграет. Поле для всех одинаковое. Причeм тут вообще поле?» – сказал Калинин.