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    • Калинин из «Факела» ответил Зареме – она раскритиковала поле в Воронеже

    Калинин из «Факела» ответил Зареме – она раскритиковала поле в Воронеже

    Защитник «Факела» Игорь Калинин после матча 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0) ответил на заявление Заремы Салиховой.

    • Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна раскритиковала воронежское поле.
    • То же самое после матча сделали игроки «Спартака».
    • У «Спартака» 4 выездных поражения в РПЛ подряд.

    «Слова Заремы про поле? Да обычное поле – зелeное, ровное. Для всех одинаковое. Как она может по телеку смотреть и говорить? Пускай Зарема выйдет на поле и сыграет. Поле для всех одинаковое. Причeм тут вообще поле?» – сказал Калинин.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20410

      ilichkadr 1 час назад

      "обычное поле – зелeное, ровное"
      Не, Игорёк поле мокрое, перенасыщенное водой, а значит вязкое, на котором играть гораздо тяжелее, чем на искусственном газоне. У кого силёнок побольше, тот и победил. Физическое состояние это не хухры-мухры.

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