Опубликована перепалка игроков «Спартака» и «Факела» после матча в Воронеже

Ну хоть бы один спартаковский болела признал, что обделались по полной. Такое ощущение, что попадаешь в страну 404. Виноваты все, кроме меня. Счёт на табло, а они других играть учат.
Полузащитники «Факела» и «Спартака» устроили словесную перепалку после матча 13-го тура РПЛ (2:0).
В смешанной зоне парой фраз обменялись Ираклий Квеквескири и Антон Зиньковский. Спартаковец сказал более старшему коллеге, что его команда «не особо играет в футбол».
- «Спартак» после матча жаловался на поле.
- У него 4 выездных поражения в РПЛ подряд.
- Впереди матчи с «Краснодаром» и «Локомотивом».