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    • Опубликована перепалка игроков «Спартака» и «Факела» после матча в Воронеже

    Опубликована перепалка игроков «Спартака» и «Факела» после матча в Воронеже

    Полузащитники «Факела» и «Спартака» устроили словесную перепалку после матча 13-го тура РПЛ (2:0).

    В смешанной зоне парой фраз обменялись Ираклий Квеквескири и Антон Зиньковский. Спартаковец сказал более старшему коллеге, что его команда «не особо играет в футбол».

    • «Спартак» после матча жаловался на поле.
    • У него 4 выездных поражения в РПЛ подряд.
    • Впереди матчи с «Краснодаром» и «Локомотивом».

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.11.2023 10:45
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +20

      Sergey-Martinov-yandex 1 ноября, 17:26

      Ну хоть бы один спартаковский болела признал, что обделались по полной. Такое ощущение, что попадаешь в страну 404. Виноваты все, кроме меня. Счёт на табло, а они других играть учат.

      1
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      Рейтинг: +4084

      lordmrv 1 ноября, 14:46

      и быстро слилось чмо грузинское....

      2
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      ...
      Рейтинг: +11926

      alp > lordmrv 1 ноября, 18:12

      а что, надо было напихать в щщи вашему кривоногому?

      0
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      Рейтинг: +1222

      ZAITZEFF2011 1 ноября, 14:12

      Заметил, как после перехода с провинциальных клубов в московские, футболисты начинают вести себя совсем по другому. Они пупы земли и кроме них на земле нет никого. От Зиньковского не ожидал .

      0
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      Рейтинг: +95

      Владимир-Филиппов-vkontak 1 ноября, 13:19

      Как раз Факел и играл в футбол. А столичные неженки не привыкли бегать и бороться.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11926

      alp 1 ноября, 12:21

      чотко умыл спартаковкую выскочку

      5
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      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная > alp 1 ноября, 12:56

      Ты хоть сам бы умылся.

      5
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      ...
      Рейтинг: +4084

      lordmrv > шахта Заполярная 1 ноября, 14:45

      а зачем, им б.о.м.ж.а.м. зачуханым, так больше нравится)))

      3
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      Рейтинг: +11926

      alp > шахта Заполярная 1 ноября, 18:07

      любопытно слушать подобные советы из свинарника ))

      0
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      Рейтинг: +11926

      alp > lordmrv 1 ноября, 18:07

      вам, сви ньям, виднее

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная > alp 1 ноября, 18:19

      Уж не помоечным об этом говорить

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12138

      ivany4 1 ноября, 11:39

      Такое случается после каждой игры и между любыми командами.
      Информация для даунов из северной окраины.)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11926

      alp > ivany4 1 ноября, 12:22

      ведет себя по свински после матча только спартак. разучились играть в футбол, зато хамства на всю рпл

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12138

      ivany4 > alp 1 ноября, 13:25

      В очередной раз я оказался прав!
      Посмотри кто клюнул на эту "тему", и посмотри о футболе они пишут или только ради поддержания рейтинга бомбардира.
      Не было бы здесь этих "знатоков", то и новости были бы футбольные, а не про девочек в купальниках и кто сколько раз "сходил в туалет". Как говориться пипл хавает, ну а какой это пипл видно по аватаркам и предпочтениям.))

      2
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      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > alp 1 ноября, 17:03

      так это в питере не умеют играть, 8 смазных без которых вы НИЧТО, ушел Малком и завыли, а где футболисты помоки которых вы воспитываете, ведь у вас школа на всю страну

      1
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      Рейтинг: +11926

      alp > ivany4 1 ноября, 18:02

      у нас свободная страна! если ты интересуешься мальчиками,, то, щетаю, это твое личное дело. главное только не тычь мне своими радужными фантазиями

      0
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      Рейтинг: +11926

      alp > Suvorov71 1 ноября, 18:02

      а напомни, на каком месте Зенит, и на каком фееричный спартак? )))

      0
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      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная > alp 1 ноября, 18:05

      А напомни сколько чемпионств у Спартака, а сколько у зенита.

      1
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      Рейтинг: +11926

      alp > шахта Заполярная 1 ноября, 18:18

      ну раз пошла такая пьянка - а напомни сколько кубков уефа у спартака и у Зенита?

      но речь идет о текущем сезоне, если ты, конечно, в курсе, когда Малком ушел из Зенита ;-)

      0
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      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная > alp 1 ноября, 18:22

      Я покупные кубки не считаю.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12138

      ivany4 > alp 1 ноября, 18:31

      Щетать(!))) ты можешь все что хочешь. Но уж если ты страной прикрываешься, то выучи язык общения этой страны. Хотя бы на троечку.
      Эх ты, поколение пепси... О чем то пытаешься судить, а мысли влажные, как и всего голубого прайда.

      1
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      Рейтинг: +11926

      alp > шахта Заполярная 2 ноября, 15:54

      слабак

      0
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      Рейтинг: +11926

      alp > ivany4 2 ноября, 15:55

      с тобой разговаривать то стремно, не то, что правописание соблюдать.

      0
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      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная > alp 3 ноября, 01:08

      Ну это уже твои проблемы. В спортзал походи, что ли.

      0
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      Рейтинг: +5147

      ПалкоВводецъ (returned) 1 ноября, 11:19

      Макнул Ираклий в авно выскочку хряковскую. Гыгыгы

      6
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      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная > ПалкоВводецъ (returned) 1 ноября, 12:54

      Ты бы хоть раз что то умное написал, но для этого мозги нужны. Столица то "культурная" а не .......

      3
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