Опубликована перепалка игроков «Спартака» и «Факела» после матча в Воронеже

Полузащитники «Факела» и «Спартака» устроили словесную перепалку после матча 13-го тура РПЛ (2:0).

В смешанной зоне парой фраз обменялись Ираклий Квеквескири и Антон Зиньковский. Спартаковец сказал более старшему коллеге, что его команда «не особо играет в футбол».