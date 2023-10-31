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«Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Факелом»

31 октября 2023, 13:57
6

В «Спартаке» остались недовольны судейством в игре 13-го тура РПЛ против «Факела».

Московский клуб обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку удалению Срджана Бабича, сообщил глава пресс-службы Дмитрий Зеленов.

– Обращался ли клуб в ЭСК после матча с «Факелом»?

– Да, мы обратились в ЭСК с просьбой проверить соблюдение Протокола ВАР при удалении Срджана Бабича, которому была показана вторая желтая карточка.

  • Бабича удалили на 69-й минуте.
  • Он в своей штрафной попал ногой в лицо Евгению Маркову, за что получил 2-ю желтую карточку.
  • В итоге «Спартак» проиграл со счетом 0:2.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Факел
Комментарии (6)
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lordmrv
1698754869
В этом случае кажется все очевидно - красная карточка. А вот по первой карточке есть вопросы - до этого момента за более грубые нарушения правил со стороны футболистов Факела (вспомним хотя бы прыжок каратистский сзади по ногам Пруцева) не было показано карточек. А это бы могло сильно остудить головы игроков.
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alp
1698762795
спартак, фу быть таким, фу...
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alefreddy
1698768353
все так кроме того команда не играет вот здесь собака зарыта
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Krics
1698771027
Ерохин ногой бьёт по лицу,даже жёлтой нет,ихмо.
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