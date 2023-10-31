«Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Факелом»

В «Спартаке» остались недовольны судейством в игре 13-го тура РПЛ против «Факела».
Московский клуб обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку удалению Срджана Бабича, сообщил глава пресс-службы Дмитрий Зеленов.
– Обращался ли клуб в ЭСК после матча с «Факелом»?
– Да, мы обратились в ЭСК с просьбой проверить соблюдение Протокола ВАР при удалении Срджана Бабича, которому была показана вторая желтая карточка.
- Бабича удалили на 69-й минуте.
- Он в своей штрафной попал ногой в лицо Евгению Маркову, за что получил 2-ю желтую карточку.
- В итоге «Спартак» проиграл со счетом 0:2.
Источник: «Спорт-Экспресс»