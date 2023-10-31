«Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Факелом»

В «Спартаке» остались недовольны судейством в игре 13-го тура РПЛ против «Факела».

Московский клуб обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку удалению Срджана Бабича, сообщил глава пресс-службы Дмитрий Зеленов.

– Обращался ли клуб в ЭСК после матча с «Факелом»?

– Да, мы обратились в ЭСК с просьбой проверить соблюдение Протокола ВАР при удалении Срджана Бабича, которому была показана вторая желтая карточка.