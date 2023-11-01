«Факел» восстановил поле после матча со «Спартаком»

«Факел» сообщил, что привел в порядок поле после матча 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

Москвичи жаловались на качество поля.

Перед игрой были осадки.

«Факелу» в этом году осталось принять дома ЦСКА (11 ноября), «Балтику» (ориентировочно 3 декабря) и «Динамо» (ориентировочно 10 декабря).

«Наши агрономы вышли устранять негативные последствия аномальной погоды сразу после матча со «Спартаком». В рамках плановой подготовки к игре с ЦСКА они провели работы на поле Центрального стадиона профсоюзов – оно подсушено, прикатано, также организованы необходимые агротехнические мероприятия. Так газон выглядел вчера», – написали воронежцы.