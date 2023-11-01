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    «Факел» восстановил поле после матча со «Спартаком»

    «Факел» сообщил, что привел в порядок поле после матча 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

    • Москвичи жаловались на качество поля.
    • Перед игрой были осадки.
    • «Факелу» в этом году осталось принять дома ЦСКА (11 ноября), «Балтику» (ориентировочно 3 декабря) и «Динамо» (ориентировочно 10 декабря).

    «Наши агрономы вышли устранять негативные последствия аномальной погоды сразу после матча со «Спартаком». В рамках плановой подготовки к игре с ЦСКА они провели работы на поле Центрального стадиона профсоюзов – оно подсушено, прикатано, также организованы необходимые агротехнические мероприятия. Так газон выглядел вчера», – написали воронежцы.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.11.2023 17:08
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +19568

      paracetamol 1 ноября, 19:17

      Свини все расковыряли своими рылами. Надо им еще и счет выставить!

      1
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      Рейтинг: +5147

      ПалкоВводецъ (returned) 1 ноября, 18:41

      Ну так люди теперь будут приезжать, а не сви ньи. Гыгыгы

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5337

      Бомбардиръ 1 ноября, 18:24

      Не понимаю возмущение хрюшек. Ведь воронежцы шли навстречу им, желая обеспечить им максимальный комфорт, привычную для них среду.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +6510

      Питерский князь 1 ноября, 18:12

      Сви.ньи даже поле обосрали.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +6585

      subbotaspartak 1 ноября, 18:01

      А нельзя было восстановить перед Спартаком?

      3
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      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная > subbotaspartak 1 ноября, 18:09

      С техничными командами легче играть на привычном им огороде. цкг они не считают техничной командой.

      5
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      Рейтинг: +1216

      JIEGEHDA > шахта Заполярная 1 ноября, 18:18

      Для хряк они сделали поле под хряк.

      6
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      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная > JIEGEHDA 1 ноября, 18:25

      Сразу видна мысль безграмотного школяра. Ты и сам не понял, что написал

      2
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