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  • Генич раскритиковал «Спартак» за жалобы на поле в Воронеже: «Зажравшиеся»

Генич раскритиковал «Спартак» за жалобы на поле в Воронеже: «Зажравшиеся»

1 ноября 2023, 20:06
9

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не разделяет критику поля в Воронеже со стороны «Спартака»

  • «Спартак» в 13-м туре РПЛ уступил «Факелу» (0:2).
  • После игры москвичи жаловались на поле.
  • Перед матчем были осадки.

«Не поддерживаю истерию насчет поля в Воронеже. Вообще не поддерживаю. Я скорее на стороне игроков «Факела» Ираклия Квеквескири и Евгения Маркова. Футболисты ну такие зажравшиеся. Не в обиду игрокам «Спартака».

Считаю, Гильермо Абаскаль ошибся с составом. Если ты понимал, что состояние поля тяжелое, зачем тебе легковесные игроки на этом поле? Ну там нужны бойцы! Нужны здоровенные ребята с длинными ногами – такие, как Кристофер Мартинс», – считает журналист.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак Факел Генич Константин
Комментарии (9)
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timon2401
1698858855
действительно!! пускай следующийе игры прям в полях после посевной играют...
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ivany4
1698859581
Для Генича, что огород, что футбольное поле все едино.)) Он забыл добавить, что по болотному футболу мы чемпионы мира, и на них надо равняться! Языком помолол, свои 30 серебренников получил, значит день хорошо прошел.))
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шахта Заполярная
1698859852
Сколько гнилья в одном человеке ли.
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Krics
1698859871
А это кто-Лешкин шелкопер?
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Вомбат
1698860531
Генич трепло. Мартинс первый застрял бы на этом поле.
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Эном айс
1698860938
"Кто смеет обижать нашего .. Королька?" )) Возбудились любители орать на заголовки ,не прочитав суть. " Футболисты ну такие зажравшиеся. Не в обиду игрокам «Спартака»." Прям ,опять двери с петель..
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BRO_football
1698861290
Согласен. Нынче судью ругать во всех проблемах не модно? Газон теперь во всём виноват? А дальше что? Бутсы жмут? Мяч слишком круглый? Шорты велики и постоянно спадают?
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Ziklop
1698863636
по весне у Рубина огород был совсем, здесь оно поплыло конечно, но не превратилось полностью в огород.
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