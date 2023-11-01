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    • Генич раскритиковал «Спартак» за жалобы на поле в Воронеже: «Зажравшиеся»

    Генич раскритиковал «Спартак» за жалобы на поле в Воронеже: «Зажравшиеся»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не разделяет критику поля в Воронеже со стороны «Спартака»

    • «Спартак» в 13-м туре РПЛ уступил «Факелу» (0:2).
    • После игры москвичи жаловались на поле.
    • Перед матчем были осадки.

    «Не поддерживаю истерию насчет поля в Воронеже. Вообще не поддерживаю. Я скорее на стороне игроков «Факела» Ираклия Квеквескири и Евгения Маркова. Футболисты ну такие зажравшиеся. Не в обиду игрокам «Спартака».

    Считаю, Гильермо Абаскаль ошибся с составом. Если ты понимал, что состояние поля тяжелое, зачем тебе легковесные игроки на этом поле? Ну там нужны бойцы! Нужны здоровенные ребята с длинными ногами – такие, как Кристофер Мартинс», – считает журналист.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    01.11.2023 20:06
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5405

      Ziklop 1 ноября, 21:33

      по весне у Рубина огород был совсем, здесь оно поплыло конечно, но не превратилось полностью в огород.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12633

      BRO_football 1 ноября, 20:54

      Согласен. Нынче судью ругать во всех проблемах не модно? Газон теперь во всём виноват? А дальше что? Бутсы жмут? Мяч слишком круглый? Шорты велики и постоянно спадают?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1796

      Айболид 1 ноября, 20:51

      Позорники из тарасовки !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6275

      Эном айс 1 ноября, 20:48

      "Кто смеет обижать нашего .. Королька?" ))
      Возбудились любители орать на заголовки ,не прочитав суть. " Футболисты ну такие зажравшиеся. Не в обиду игрокам «Спартака»."
      Прям ,опять двери с петель..

      4
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    • ...
      Рейтинг: +13508

      Вомбат 1 ноября, 20:42

      Генич трепло. Мартинс первый застрял бы на этом поле.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1407

      Krics 1 ноября, 20:31

      А это кто-Лешкин шелкопер?

      2
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      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная 1 ноября, 20:30

      Сколько гнилья в одном человеке ли.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12138

      ivany4 1 ноября, 20:26

      Для Генича, что огород, что футбольное поле все едино.)) Он забыл добавить, что по болотному футболу мы чемпионы мира, и на них надо равняться!
      Языком помолол, свои 30 серебренников получил, значит день хорошо прошел.))

      4
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      Рейтинг: +1960

      Спартач80 1 ноября, 20:14

      Ну а кто ещё ожидал другое от твари, которая кормится с медиа грязногопрома?=)

      5
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      Рейтинг: +912

      timon2401 1 ноября, 20:14

      действительно!! пускай следующийе игры прям в полях после посевной играют...

      4
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