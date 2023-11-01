Генич раскритиковал «Спартак» за жалобы на поле в Воронеже: «Зажравшиеся»

по весне у Рубина огород был совсем, здесь оно поплыло конечно, но не превратилось полностью в огород.
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не разделяет критику поля в Воронеже со стороны «Спартака»
- «Спартак» в 13-м туре РПЛ уступил «Факелу» (0:2).
- После игры москвичи жаловались на поле.
- Перед матчем были осадки.
«Не поддерживаю истерию насчет поля в Воронеже. Вообще не поддерживаю. Я скорее на стороне игроков «Факела» Ираклия Квеквескири и Евгения Маркова. Футболисты ну такие зажравшиеся. Не в обиду игрокам «Спартака».
Считаю, Гильермо Абаскаль ошибся с составом. Если ты понимал, что состояние поля тяжелое, зачем тебе легковесные игроки на этом поле? Ну там нужны бойцы! Нужны здоровенные ребята с длинными ногами – такие, как Кристофер Мартинс», – считает журналист.