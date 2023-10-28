Реакция Заремы на состояние поля в Воронеже, где «Спартак» играет с «Факелом»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила условия, в которых московская команда встречается с «Факелом».

Матч 13-го тура РПЛ принимает Центральный стадион профсоюзов в Воронеже.

Перед игрой прошел ливень – воду с поля убирали лопатами.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

«Это вопрос к тем, кто выступает за расширение лиги. Нужно больше полей, по которым только в резиновых сапогах можно ходить. Любят у нас то в снег играть, то в лужах, непременно гордясь при этом.

Что мешает стадионы привести в надлежащее состояние? Лень и безалаберность. Только для Медиалиги, где нужно больше трэша, а техника не важна, подошло бы такое поле», – сказала Зарема.