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  • Реакция Заремы на состояние поля в Воронеже, где «Спартак» играет с «Факелом»

Реакция Заремы на состояние поля в Воронеже, где «Спартак» играет с «Факелом»

28 октября 2023, 15:35
34

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила условия, в которых московская команда встречается с «Факелом».

«Это вопрос к тем, кто выступает за расширение лиги. Нужно больше полей, по которым только в резиновых сапогах можно ходить. Любят у нас то в снег играть, то в лужах, непременно гордясь при этом.

Что мешает стадионы привести в надлежащее состояние? Лень и безалаберность. Только для Медиалиги, где нужно больше трэша, а техника не важна, подошло бы такое поле», – сказала Зарема.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Факел Салихова Зарема
Комментарии (34)
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ruded
1698497087
оправдание для слабых, так то... Факел играет в тех же условиях.
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Эном айс
1698497701
Только свиней пасти...
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neveldomha
1698497948
Злорема, в футбол ногами играют, а не полем.
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mamba9090909
1698498021
Зря Зарема так говорит об этом поле. ****** грязь любят. Поле как раз для них.))
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СПбМерлин
1698498175
Поле действительно, ужасное. Но! Все деньги страны забрала себе Москва. А нефть, на которую живет Зарема, не в Москве растет... Так что все просто: верни присвоенные деньги частично - сделай поле в Воронеже. Всего и делов.
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Vratarь
1698498215
Так летом же синхронизируем календарь - вот снег и топчем. Муж за это и "топил" всю жизнь!
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ALEXMAN888
1698498288
Не, а в чём она не права? Поле хорошее? Причём тут Факел или Спартак - это же позорище!
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ALEXMAN888
1698498370
Газпромы, Лукойлы, Великая страна и.....огород в высшем дивизионе!
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Taps
1698501341
Русофобка будет вопить долго ... Обосрались зачётно.
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serppion
1698503359
Смородская, Зарема - их давно пора объединить в клуб неудовлетворенных разведенок. Какая-то неубранная плесень при клубных раздевалках.
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