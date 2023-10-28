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    • Реакция Заремы на состояние поля в Воронеже, где «Спартак» играет с «Факелом»

    Реакция Заремы на состояние поля в Воронеже, где «Спартак» играет с «Факелом»

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила условия, в которых московская команда встречается с «Факелом».

    «Это вопрос к тем, кто выступает за расширение лиги. Нужно больше полей, по которым только в резиновых сапогах можно ходить. Любят у нас то в снег играть, то в лужах, непременно гордясь при этом.

    Что мешает стадионы привести в надлежащее состояние? Лень и безалаберность. Только для Медиалиги, где нужно больше трэша, а техника не важна, подошло бы такое поле», – сказала Зарема.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии19
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      Рейтинг: +836

      The only one 7 минут назад

      И что эта дамочка лезет в чужой монастырь. В своём свинарнике иди наводи порядок

      0
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      Рейтинг: +83

      СПбМерлин 13 минут назад

      Кстати! Именно и надо увеличивать количество клубов в РПЛ! Раз условный Факел делает Спартак. Так что игра как раз подтверждает обратное - а не то, что говорит Зарема.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17035

      Алексей З 24 минуты назад

      100 %

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4821

      ПалкоВводецъ (returned) 27 минут назад

      Факелу поле не помешало забивать голы, делать точные передачи, обводки и бежать быстрее. Гыгыгы

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      ALEXMAN888 37 минут назад

      Газпромы, Лукойлы, Великая страна и.....огород в высшем дивизионе!

      1
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      Рейтинг: +83

      СПбМерлин > ALEXMAN888 12 минут назад

      С этим с Вами согласен. Увы..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      ALEXMAN888 38 минут назад

      Не, а в чём она не права? Поле хорошее? Причём тут Факел или Спартак - это же позорище!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +562

      Vratarь 40 минут назад

      Так летом же синхронизируем календарь - вот снег и топчем. Муж за это и "топил" всю жизнь!

      2
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      Рейтинг: +83

      СПбМерлин 40 минут назад

      Поле действительно, ужасное. Но! Все деньги страны забрала себе Москва. А нефть, на которую живет Зарема, не в Москве растет... Так что все просто: верни присвоенные деньги частично - сделай поле в Воронеже. Всего и делов.

      2
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      Рейтинг: +35936

      VVM1964 > СПбМерлин 34 минуты назад

      Ну да, ну да - нефть то она народная, а газ - газпромовский !!!

      3
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      Рейтинг: +83

      СПбМерлин > VVM1964 9 минут назад

      Такой ответ ожидал. Отчасти - справедливо. Но формально Газпром - в отличие от Лукойла - государственная организация. И она вкладывает много миллионов в спорт по всей стране. В частности, в Питере у нас десятки (!!) построено бассейнов для населения за счет Газпрома. А еще - Газпром выполняет конкретные поручения по расходу больших средств на разные программы. Это - факт, общеизвестный. А Лукойл? Не слышал... Так что повторюсь: Зарема, народные деньги - верни! Построй стадион в Воронеже!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7261

      mamba9090909 43 минуты назад

      Зря Зарема так говорит об этом поле. ****** грязь любят. Поле как раз для них.))

      2
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      Рейтинг: +5470

      neveldomha 44 минуты назад

      Злорема, в футбол ногами играют, а не полем.

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