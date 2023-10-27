Семин объяснил, почему Березуцкие не перешли в 2000-х в «Локомотив»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что братья Березуцкие в 2000-х годах могли оказаться в его команде.

«У братьев Березуцких было много приглашений, в том числе от «Локомотива». Но они выбрали свой единственный клуб – ЦСКА. От них зависело все, но братья пошли к Валерию Газзаеву. И это главная причина, почему не состоялся их переход в «Локомотив».

Березуцкие приметились мне физическими данными. К тому же центральные защитники – эксклюзивная и нужная позиция для всех команд. Сейчас уже не помню, кого конкретно рассматривали. По-моему, мы хотели подписать сразу двоих, потому что они братья-близнецы.

Не расстроился ли я, что не удалось их подписать? Это часть жизни команды и тренеров: футболисты приходят и уходят. Расстраиваться не было времени. Они хорошо прошли свой футбольный путь. Надеюсь, проявят себя и в тренерском цехе. Наверное, тогда братья приняли правильное решение. Они были счастливы, много побеждали, становились чемпионами не только в России, но и на европейском уровне», – сказал Семин.