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    • Семин объяснил, почему Березуцкие не перешли в 2000-х в «Локомотив»

    Семин объяснил, почему Березуцкие не перешли в 2000-х в «Локомотив»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что братья Березуцкие в 2000-х годах могли оказаться в его команде.

    «У братьев Березуцких было много приглашений, в том числе от «Локомотива». Но они выбрали свой единственный клуб – ЦСКА. От них зависело все, но братья пошли к Валерию Газзаеву. И это главная причина, почему не состоялся их переход в «Локомотив».

    Березуцкие приметились мне физическими данными. К тому же центральные защитники – эксклюзивная и нужная позиция для всех команд. Сейчас уже не помню, кого конкретно рассматривали. По-моему, мы хотели подписать сразу двоих, потому что они братья-близнецы.

    Не расстроился ли я, что не удалось их подписать? Это часть жизни команды и тренеров: футболисты приходят и уходят. Расстраиваться не было времени. Они хорошо прошли свой футбольный путь. Надеюсь, проявят себя и в тренерском цехе. Наверное, тогда братья приняли правильное решение. Они были счастливы, много побеждали, становились чемпионами не только в России, но и на европейском уровне», – сказал Семин.

    • Березуцкие перешли к тренерской работе.
    • С ЦСКА они брали Кубок УЕФА, а также выигрывали РПЛ и Кубок России.
    • Семин без работы 2 года.

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    Источник: Sport24

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    27.10.2023 20:15
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