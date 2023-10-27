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Роналдо назвал главного претендента на «Золотой мяч»

27 октября 2023, 09:13
1

Чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо уверен, что «Золотой мяч» в очередной раз должен получить аргентинец Лионель Месси.

«Вне всяких сомнений, «Золотой мяч» должен быть вручен Лионелю Месси. Без вариантов. Он совершил нечто особенное на чемпионате мира. Все это напомнило мне о выступлениях на чемпионатах мира Диего Марадоны и Пеле», – сказал Роналдо.

  • Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 30 октября. Месси – семикратный обладатель престижной награды.
  • Вместе со сборной Аргентины Месси победил на чемпионате мира‑2022 в Катаре.

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Источник: «Матч ТВ»
США. МЛС Интер Майами Месси Лионель Роналдо
Комментарии (1)
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SLADE2019
1698401384
Это называется кризис жанра. Из года в год одни и те же лица, с исключениями, подтверждающими правила.
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