Роналдо назвал главного претендента на «Золотой мяч»

Чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо уверен, что «Золотой мяч» в очередной раз должен получить аргентинец Лионель Месси.

«Вне всяких сомнений, «Золотой мяч» должен быть вручен Лионелю Месси. Без вариантов. Он совершил нечто особенное на чемпионате мира. Все это напомнило мне о выступлениях на чемпионатах мира Диего Марадоны и Пеле», – сказал Роналдо.