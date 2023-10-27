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    Роналдо назвал главного претендента на «Золотой мяч»

    Чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо уверен, что «Золотой мяч» в очередной раз должен получить аргентинец Лионель Месси.

    «Вне всяких сомнений, «Золотой мяч» должен быть вручен Лионелю Месси. Без вариантов. Он совершил нечто особенное на чемпионате мира. Все это напомнило мне о выступлениях на чемпионатах мира Диего Марадоны и Пеле», – сказал Роналдо.

    • Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 30 октября. Месси – семикратный обладатель престижной награды.
    • Вместе со сборной Аргентины Месси победил на чемпионате мира‑2022 в Катаре.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    27.10.2023 09:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1647

      SLADE2019 14 часов назад

      Это называется кризис жанра. Из года в год одни и те же лица, с исключениями, подтверждающими правила.

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      Рейтинг: +10

      7cerrt 16 часов назад

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      Рейтинг: +1062

      JIEGEHDA > 7cerrt 16 часов назад

      Во первых там кэф 1.67. Во вторых Персебая за 16 матчей в первом тайме забили 11/20 мячей. Так что чел такой кэф я тебе сам могу подогнать

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      Рейтинг: -129

      Скай 17 часов назад

      возможно эт сарказм, но все одно так оно и долно быть.

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