Сергеев считает, что все зенитовские россияне соответствуют уровню сборной

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев недоволен, что в сборную России из его клуба на последний сбор был вызван только он.

«Горжусь ли тем, что был единственным, кто попал в сборную из «Зенита»? Вообще нет. Все российские игроки «Зенита» достойны вызова в сборную. Просто сейчас кто-то травмирован, кто-то не так много играет.

Но, кстати, мне не скучно. В этот раз вызвали многих ребят из «Крыльев», с которыми раньше играли вместе. Плюс Арсен Адамов и Далер Кузяев», – сказал Сергеев.