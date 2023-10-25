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    • Сергеев считает, что все зенитовские россияне соответствуют уровню сборной

    Сергеев считает, что все зенитовские россияне соответствуют уровню сборной

    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев недоволен, что в сборную России из его клуба на последний сбор был вызван только он.

    «Горжусь ли тем, что был единственным, кто попал в сборную из «Зенита»? Вообще нет. Все российские игроки «Зенита» достойны вызова в сборную. Просто сейчас кто-то травмирован, кто-то не так много играет.

    Но, кстати, мне не скучно. В этот раз вызвали многих ребят из «Крыльев», с которыми раньше играли вместе. Плюс Арсен Адамов и Далер Кузяев», – сказал Сергеев.

    • В октябре Россия сыграла с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).
    • Будет ли ноябрьский сбор, пока не сообщается.
    • У 28-летнего Сергеева за сборную 1 матч.

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    Источник: Sport24

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    25.10.2023 20:58
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