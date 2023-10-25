Наставник «Браги» оценил игру команды в матче с «Реалом»

Главный тренер «Браги» Артур Жорже поделился эмоциями после поражения от «Реала» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:2).

«Я горжусь, когда вижу такую игру. Ребята сражаются на равных с лучшими командами в мире. Это дорогого стоит. У меня есть ощущения, что мы могли добиться большего, но я также знаю, что мы находимся на верном пути и делаем этот клуб достойным», – сказал Жорже.