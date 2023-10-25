Как нам это знакомо , проигрывать достойно.
Наставник «Браги» оценил игру команды в матче с «Реалом»
Главный тренер «Браги» Артур Жорже поделился эмоциями после поражения от «Реала» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:2).
«Я горжусь, когда вижу такую игру. Ребята сражаются на равных с лучшими командами в мире. Это дорогого стоит. У меня есть ощущения, что мы могли добиться большего, но я также знаю, что мы находимся на верном пути и делаем этот клуб достойным», – сказал Жорже.
- Единственный мяч «Браги» в матче забил Альваро Джало на 63-й минуте.
- Португальский клуб занимает третье место в группе C с тремя очками.