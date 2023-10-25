Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали

    Наставник «Браги» оценил игру команды в матче с «Реалом»

    Наставник «Браги» оценил игру команды в матче с «Реалом»

    Главный тренер «Браги» Артур Жорже поделился эмоциями после поражения от «Реала» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:2).

    «Я горжусь, когда вижу такую игру. Ребята сражаются на равных с лучшими командами в мире. Это дорогого стоит. У меня есть ощущения, что мы могли добиться большего, но я также знаю, что мы находимся на верном пути и делаем этот клуб достойным», – сказал Жорже.

    • Единственный мяч «Браги» в матче забил Альваро Джало на 63-й минуте.
    • Португальский клуб занимает третье место в группе C с тремя очками.

    Новости по теме
    Назван игрок недели в Лиге чемпионов
    Топ-10 дриблеров сезона Лиги чемпионов
    Фофана отстранен от тренировок «Униона» за отказ пожимать руку тренеру
    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.10.2023 10:44
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17023

      Алексей З 25 октября, 10:52

      Как нам это знакомо , проигрывать достойно.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+