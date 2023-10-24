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    • «Севилья» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2023

    «Севилья» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Арсенала», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2023, в 22:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Севилья»: Нюланд, Рамос, Гудель, Навас, Акунья, Ракитич, Соу, Сумаре, Окампос, Лукебакио, Эн-Несери.

    Главный тренер: Диего Алонсо

    «Арсенал»: Райя, Салиба, Уайт, Габриэл, Томиясу, Жоржиньо, Райс, Сака, Жезус, Мартинелли.

    Главный тренер:Якоб Нееструп

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Севилья» – «Арсенал»

    • Прямой эфир на телеканале «Матч! ТВ»;
    • Также игру можно посмотреть на «Фонбет».

    Севилья-Арсенал смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    24.10.2023 21:49
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