Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Арсенала», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2023, в 22:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Севилья»: Нюланд, Рамос, Гудель, Навас, Акунья, Ракитич, Соу, Сумаре, Окампос, Лукебакио, Эн-Несери.

Главный тренер: Диего Алонсо

«Арсенал»: Райя, Салиба, Уайт, Габриэл, Томиясу, Жоржиньо, Райс, Сака, Жезус, Мартинелли.

Главный тренер:Якоб Нееструп

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Севилья» – «Арсенал»