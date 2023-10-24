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    • «Севилья» – «Арсенал»: прогноз на матч 3 тура Лиги чемпионов, 24 октября

    «Севилья» – «Арсенал»: прогноз на матч 3 тура Лиги чемпионов, 24 октября

    Во вторник, 24 октября, «Севилья» на своем поле сыграет с «Арсеналом». Игра состоится в рамках 3 тура Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00 по мск.

    «Севилья»

    Команда занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе только два очка. «Севилья» в Лиге чемпионов дважды сыграла вничью, забила и пропустила по три гола. Отметим, отставание от лидирующего «Ланса» составляет только два очка.

    «Арсенал»

    Лондонцы идут на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе три очка. Команда выиграла один матч, однако в одной встрече потерпела поражение. В активе команды Артеты пять забитых голов – это лучший результат в группе. Пропустили англичане два мяча.

    Факты о личных встречах

    Команды в своей истории только четыре раза играли друг с другом. Два раза побеждала «Севилья», а в двух встречах выигрывал «Арсенал».

    Прогноз на матч «Севилья» – «Арсенал»

    Несмотря на домашний характер матча, «Севилья» в этой встрече выглядит аутсайдером. «Арсенал», на наш взгляд, должен выигрывать эту игру. Наш прогноз – победа «Арсенала» (1.74).

    Источник: Бомбардир

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    24.10.2023 20:18
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