Роналду рассказал о продолжении карьеры

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что пока не планирует завершать карьеру.

«Болельщики меня радуют, и я отвечаю им взаимностью. Я продолжу играть в этом сезоне и в следующем, а потом посмотрю на свое тело и решу, смогу ли я продолжать или нет. Я очень счастлив в Саудовской Аравии и очень рад, что в 38 лет я все еще помогаю своей команде», – сказал Роналду.