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    Роналду рассказал о продолжении карьеры

    Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что пока не планирует завершать карьеру.

    «Болельщики меня радуют, и я отвечаю им взаимностью. Я продолжу играть в этом сезоне и в следующем, а потом посмотрю на свое тело и решу, смогу ли я продолжать или нет. Я очень счастлив в Саудовской Аравии и очень рад, что в 38 лет я все еще помогаю своей команде», – сказал Роналду.

    • В субботу Роналду забил победный гол «Аль-Насра» в матче 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Дамаком» (2:1).
    • Он продолжает играть за сборную Португалии, и в октябре оформил дубли в ворота Словакии и Боснии и Герцеговины.

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    Источник: O Jogo

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