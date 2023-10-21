«Учился на троечки – либо было не особо интересно, либо я туповат»: Мухин – о школе

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин признался, что плохо учился в школе.

– Детство в Тольятти – какое оно?

– Думаю, ничем не отличалось от того, что и в Москве. Учeба, тренировки, футбол на коробке – всe.

Учился я на троечки, особо не успевал ничего. Тут два варианта – либо мне было не особо интересно, либо я туповат, ха-ха.

– Ну то есть драки и стычки это не про Тольятти?

– Про Тольятти, я просто не вникал. Не сталкивался с такой бандой.

Да, развлечений особо не было – для меня существовали два торговых центра, двор и дача дедушки.