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    • «Учился на троечки – либо было не особо интересно, либо я туповат»: Мухин – о школе

    «Учился на троечки – либо было не особо интересно, либо я туповат»: Мухин – о школе

    Полузащитник ЦСКА Максим Мухин признался, что плохо учился в школе.

    – Детство в Тольятти – какое оно?

    – Думаю, ничем не отличалось от того, что и в Москве. Учeба, тренировки, футбол на коробке – всe.

    Учился я на троечки, особо не успевал ничего. Тут два варианта – либо мне было не особо интересно, либо я туповат, ха-ха.

    – Ну то есть драки и стычки это не про Тольятти?

    – Про Тольятти, я просто не вникал. Не сталкивался с такой бандой.

    Да, развлечений особо не было – для меня существовали два торговых центра, двор и дача дедушки.

    • Мухину в ноябре исполнится 22 года.
    • В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 15 матчах.
    • Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2026 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10281

      САДЫЧОК 1 час назад

      Да на поле тоже тупишь!
      Учиться нужно хорошо.

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