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    • «Такой цепкости ни у кого нет»: Мухин назвал партнера по ЦСКА, на которого он ориентируется при игре в защите

    «Такой цепкости ни у кого нет»: Мухин назвал партнера по ЦСКА, на которого он ориентируется при игре в защите

    Полузащитник ЦСКА Максим Мухин назвал свой ориентир среди одноклубников по оборонительным действиям.

    «В атаке самое неприятное – играть спиной. А в защите тяжело даются верховые единоборства. Я просто стараюсь в них не идти. У нас есть Роша – это человечек, который в воздухе всe может выиграть.

    В защите для меня ориентир Кирилл Анатольевич Набабкин. Такой цепкости больше ни у кого нет. И на тренировках, и в играх он действует так, что если нападающий принимает мяч, а за его спиной находится Набабкин, то у форварда 5%, что он останется с мячом», – сказал Мухин.

    • Набабкину сейчас 37 лет.
    • Он в ЦСКА с 2009 года.
    • В этом сезоне провел 14 матчей и сделал 1 ассист.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16782

      Алексей З 4 минуты назад

      Похоже Мухин просто не застал в ЦСКА более сильных российских игроков, ну и дань уважения ветерану присутствует.

      0
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      Рейтинг: +1750

      vmonomah17 28 минут назад

      Тот Набабкин, который даже до сборной не дорос?)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +10276

      САДЫЧОК > vmonomah17 9 минут назад

      То что не был, в сборной это не показатель.
      В ней играют и играли редкостные бездари Джикия , Миранчуки , Колыванов Кирьяков ,Дзюба и т.д.

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      Рейтинг: +338

      Burtaze 39 минут назад

      Тренируйся старательней, Мухин ,
      И будешь как великий
      Набабкин..

      0
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