«Такой цепкости ни у кого нет»: Мухин назвал партнера по ЦСКА, на которого он ориентируется при игре в защите

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин назвал свой ориентир среди одноклубников по оборонительным действиям.

«В атаке самое неприятное – играть спиной. А в защите тяжело даются верховые единоборства. Я просто стараюсь в них не идти. У нас есть Роша – это человечек, который в воздухе всe может выиграть.

В защите для меня ориентир Кирилл Анатольевич Набабкин. Такой цепкости больше ни у кого нет. И на тренировках, и в играх он действует так, что если нападающий принимает мяч, а за его спиной находится Набабкин, то у форварда 5%, что он останется с мячом», – сказал Мухин.