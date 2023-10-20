Ярошик оценил перспективы Дзюбы в сборной России

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался о перспективах 35-летнего нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в сборной России.

«Закончил ли Дзюба в сборной России? За сборные команды выступают футболисты даже старше Дзюбы, например, Модрич. Он очень важен для Хорватии, поэтому будет играть до 40 лет. Можно назвать и другие примеры. Если человек играет хорошо, несмотря на возраст, почему его не использовать? С другой стороны, если бы Россия выступала в отборочном турнире чемпионата Европы или мира, это одно дело, но сейчас есть только товарищеские матчи. Артем еще в том возрасте, когда он мог бы что-то дать команде, но наигрывать его сейчас не имеет смысла. Если бы вышел с Кенией и забил три гола, это хорошо, но это никому не было бы нужно», – сказал Ярошик.