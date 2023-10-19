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    • Французский политик обвинил Бензема в поддержке джихада: «Это означает убийство неверных, то есть нас с вами»

    Французский политик обвинил Бензема в поддержке джихада: «Это означает убийство неверных, то есть нас с вами»

    Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема получил новую порцию критики из Франции.

    Лидер националистической партии «Реконкиста» Эрик Земмур обвинил футболиста в поддержке джихада.

    «Мы знаем, что Бензема играл за сборную Франции благодаря случайности, только ради денег и спортивных результатов. Он сам об этом говорил. В душе он не француз. Ему не нравится Франция и никогда не нравилась.

    Он мусульманин, который хочет соблюдать законы шариата, шариат предусматривает джихад, а джихад означает убийство.

    Все эти люди думают, что шариат – это божественный путь, что он ниспослан им, и что в шариате есть различные суры, и что этот шариат предусматривает, в частности, джихад, который является священной войной против неверных. Неверные – это мы с вами», – сказал политик.

    • Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
    • В ответ израильские силы начали наносить авиационные удары по сектору Газа.
    • Бензема высказался в поддержку жителей сектора Газа.
    • После этого депутат Европарламента Надин Морано обвинила форварда в пропаганде ХАМАС, а министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о его связях с террористической организацией «Братья-мусульмане»*.

    *«Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

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    Источник: Foot Mercato

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    Сегодня, 20:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3758

      aaaaahhhh 22 минуты назад

      у них- джихад, у вас гейропейцы - геноцид. Не известно что пересилит.

      0
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      Рейтинг: +69070

      portero 27 минут назад

      "Шикарное обоснование" от полит-шлюхи....

      Прямо гебельс отдыхает...

      0
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