Французский политик обвинил Бензема в поддержке джихада: «Это означает убийство неверных, то есть нас с вами»

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема получил новую порцию критики из Франции.

Лидер националистической партии «Реконкиста» Эрик Земмур обвинил футболиста в поддержке джихада.

«Мы знаем, что Бензема играл за сборную Франции благодаря случайности, только ради денег и спортивных результатов. Он сам об этом говорил. В душе он не француз. Ему не нравится Франция и никогда не нравилась.

Он мусульманин, который хочет соблюдать законы шариата, шариат предусматривает джихад, а джихад означает убийство.

Все эти люди думают, что шариат – это божественный путь, что он ниспослан им, и что в шариате есть различные суры, и что этот шариат предусматривает, в частности, джихад, который является священной войной против неверных. Неверные – это мы с вами», – сказал политик.

Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.

В ответ израильские силы начали наносить авиационные удары по сектору Газа.

Бензема высказался в поддержку жителей сектора Газа.

После этого депутат Европарламента Надин Морано обвинила форварда в пропаганде ХАМАС, а министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о его связях с террористической организацией «Братья-мусульмане»*.

*«Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.