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  • Французский политик обвинил Бензема в поддержке джихада: «Это означает убийство неверных, то есть нас с вами»

Французский политик обвинил Бензема в поддержке джихада: «Это означает убийство неверных, то есть нас с вами»

19 октября 2023, 20:31
21

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема получил новую порцию критики из Франции.

Лидер националистической партии «Реконкиста» Эрик Земмур обвинил футболиста в поддержке джихада.

«Мы знаем, что Бензема играл за сборную Франции благодаря случайности, только ради денег и спортивных результатов. Он сам об этом говорил. В душе он не француз. Ему не нравится Франция и никогда не нравилась.

Он мусульманин, который хочет соблюдать законы шариата, шариат предусматривает джихад, а джихад означает убийство.

Все эти люди думают, что шариат – это божественный путь, что он ниспослан им, и что в шариате есть различные суры, и что этот шариат предусматривает, в частности, джихад, который является священной войной против неверных. Неверные – это мы с вами», – сказал политик.

  • Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
  • В ответ израильские силы начали наносить авиационные удары по сектору Газа.
  • Бензема высказался в поддержку жителей сектора Газа.
  • После этого депутат Европарламента Надин Морано обвинила форварда в пропаганде ХАМАС, а министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о его связях с террористической организацией «Братья-мусульмане»*.

*«Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

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Источник: Foot Mercato
Франция. Лига 1 Саудовская Аравия. Премьер-лига Франция Аль-Иттихад Бензема Карим
Комментарии (21)
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portero
1697738935
"Шикарное обоснование" от полит-шлюхи.... Прямо гебельс отдыхает...
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aaaaahhhh
1697739209
у них- джихад, у вас гейропейцы - геноцид. Не известно что пересилит.
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JIEGEHDA
1697742298
Какой же плохой Бензема . Как ему не стыдно . А я вот вчера видел как заживо горят детки 1-4 лет . Как им больно . Как отцы хоронят сыновей .как женщины и дети который не воевали и пошли в больницу чтобы укрыться сидели там а Израиль под командованием США пустил туда ракеты .да лучше умереть в войне чем в таком геноциде. Подкаблучники США . Они приехали в Израиль и сам сидят командуют вашей страной и вашей армией .
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rashidinho
1697749203
Свободу Палестине!!!
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odessakmv
1697787705
однако при этом почему-то вы, и подобные Вам, типа английских лордов-крестоносцев, перлись в пустыни аравии насаждать "демократию" (тогда - религию), а не наоборот
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Barmaleushka
1697829980
"михалыч" почковаться начал и тактику сменил . Думает если он не спрашивает "почему ты не в окопе" , никто его не просечёт )))) Работают с ним "специялисты" , работают .
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