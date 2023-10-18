Французский министр обвинил Бензема в связях с террористической организацией

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что Карим Бензема связан с группировкой «Братья-мусульмане»*.
«Мы все знаем, что господин Бензема имеет печально известные связи с «Братьями-мусульманами»*, – сказал глава МВД.
Таким образом он отреагировал на комментарий форварда «Аль-Иттихада» в поддержку жителей сектора Газа.
Ранее Бензема написал в соцсетях: «Мы молимся за жителей Газы, снова ставших жертвами этих несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей».
- Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
- В ответ израильские силы начали наносить авиационные удары по сектору Газа.
- Депутат Европарламента Надин Морано обвинила Бензема в пропаганде ХАМАС.
*«Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.
Источник: Onze Mondial