Французский министр обвинил Бензема в связях с террористической организацией

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что Карим Бензема связан с группировкой «Братья-мусульмане»*.

«Мы все знаем, что господин Бензема имеет печально известные связи с «Братьями-мусульманами»*, – сказал глава МВД.

Таким образом он отреагировал на комментарий форварда «Аль-Иттихада» в поддержку жителей сектора Газа.

Ранее Бензема написал в соцсетях: «Мы молимся за жителей Газы, снова ставших жертвами этих несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей».

Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.

В ответ израильские силы начали наносить авиационные удары по сектору Газа.

Депутат Европарламента Надин Морано обвинила Бензема в пропаганде ХАМАС.

*«Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.