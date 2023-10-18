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    • Французский министр обвинил Бензема в связях с террористической организацией

    Французский министр обвинил Бензема в связях с террористической организацией

    Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что Карим Бензема связан с группировкой «Братья-мусульмане»*.

    «Мы все знаем, что господин Бензема имеет печально известные связи с «Братьями-мусульманами»*, – сказал глава МВД.

    Таким образом он отреагировал на комментарий форварда «Аль-Иттихада» в поддержку жителей сектора Газа.

    Ранее Бензема написал в соцсетях: «Мы молимся за жителей Газы, снова ставших жертвами этих несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей».

    • Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
    • В ответ израильские силы начали наносить авиационные удары по сектору Газа.
    • Депутат Европарламента Надин Морано обвинила Бензема в пропаганде ХАМАС.

    *«Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

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    Источник: Onze Mondial

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    Сегодня, 00:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1920

      GermanVo 45 минут назад

      Бензема написал просто сообщение в поддержку мирных жителей. С каждым новым заявлением западников становится понятно, who is who. Те, кто не подчиняется, или проявляет инакомыслие, должны быть уничтожены.

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