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    • Экс-вратарь сборной Израиля оскорбил на пяти языках Бензема, осудившего бомбардировки Газы

    Экс-вратарь сборной Израиля оскорбил на пяти языках Бензема, осудившего бомбардировки Газы

    Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема раскритиковал Израиль за нанесение авиационных ударов по сектору Газа.

    «Мы молимся за жителей Газы, снова ставших жертвами этих несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей», – написал француз в соцсетях.

    На слова Бензема жестко отреагировал экс-вратарь израильской сборной Дуду Ават.

    «Ты настоящий сукин сын!» – ответил Ават бывшему форварду «Реала», репостнув его запись.

    При этом израильтянин написал оскорбление на пяти языках: иврите, французском, английском, арабском и испанском.

    • Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
    • В ответ израильские силы начали наносить авиационные удары по сектору Газа.
    • Число погибших в Израиле достигло 1 400 человек, более 3,5 тысяч получили ранения.
    • Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2 600, 9 200 человек получили ранения.

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    Источник: твиттер Дуду Авата

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