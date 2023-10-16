Экс-вратарь сборной Израиля оскорбил на пяти языках Бензема, осудившего бомбардировки Газы

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема раскритиковал Израиль за нанесение авиационных ударов по сектору Газа.
«Мы молимся за жителей Газы, снова ставших жертвами этих несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей», – написал француз в соцсетях.
На слова Бензема жестко отреагировал экс-вратарь израильской сборной Дуду Ават.
«Ты настоящий сукин сын!» – ответил Ават бывшему форварду «Реала», репостнув его запись.
При этом израильтянин написал оскорбление на пяти языках: иврите, французском, английском, арабском и испанском.
- Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
- В ответ израильские силы начали наносить авиационные удары по сектору Газа.
- Число погибших в Израиле достигло 1 400 человек, более 3,5 тысяч получили ранения.
- Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2 600, 9 200 человек получили ранения.
Источник: твиттер Дуду Авата