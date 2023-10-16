Экс-вратарь сборной Израиля оскорбил на пяти языках Бензема, осудившего бомбардировки Газы

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема раскритиковал Израиль за нанесение авиационных ударов по сектору Газа.

«Мы молимся за жителей Газы, снова ставших жертвами этих несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей», – написал француз в соцсетях.

На слова Бензема жестко отреагировал экс-вратарь израильской сборной Дуду Ават.

«Ты настоящий сукин сын!» – ответил Ават бывшему форварду «Реала», репостнув его запись.

При этом израильтянин написал оскорбление на пяти языках: иврите, французском, английском, арабском и испанском.