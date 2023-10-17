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    Бензема обвинили в пропаганде ХАМАС

    Депутат Европейского парламента француженка Надин Морано осудила комментарии бывшего нападающего сборной Франции и «Реала» Карима Бензема о Палестине. Ранее форвард написал: «Молимся за жителей Газы, снова ставших жертвами несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей».

    «Просто написав это, он стал агентом пропаганды ХАМАС, потому что ХАМАС придерживается стратегии не только физического уничтожения Израиля, но и уничтожения Израиля через международное общественное мнение», – заявила Морано.

    • Сейчас Бензема выступает за саудовский «Аль-Иттихад».
    • 7 октября исламистское движение ХАМАС атаковало Израиль.
    • В ответ израильские силы начали наносить авиационные удары по сектору Газа.

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    Источник: C News

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